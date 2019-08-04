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«Белкоопсоюз» переформатирует свои магазины и кафе. Как они работают в новом формате

05.08.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В отдельных регионах Беларуси снижается уровень торгового обслуживания населения — магазины закрываются, на смену им приходят автолавки, отмечают в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Причем закрываются преимущественно объекты торговли и общественного питания, которые принадлежат «Белкоопсоюзу», — просто становятся невостребованными. Но потребкооперация собирается переформатировать свои объекты. И уже есть положительные примеры.

«Белкоопсоюз» переформатирует свои магазины и кафе. Как они работают в новом формате

«Белкоопсоюз», Воложин. Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

По статистике, каждый пятый белорус проживает в сельской местности. При этом удельный вес магазинов на селе составляет 14%, а если считать по торговой площади — всего 12%.

— За первое полугодие 2019 года количество сельских магазинов сократилось на 10%, объектов общественного питания — на 1%, число мест в объектах общественного питания сократилось почти на 2%, — приводит цифры первый замминистра МАРТ Артур Карпович. — В отдельных регионах снижается уровень торгового обслуживания сельского населения. Основная причина — уменьшение числа сельских жителей в этой местности и низкая рентабельность продаж. Потребкооперация вынуждена закрывать свои магазины в тех местах, где численность населения низка и уменьшается, заменяя стационарные магазины автомагазинами.

Напомним, ранее президент озаботился проблемой закрытия магазинов «Белкоопсоюза» и поручил «встряхнуть всю систему потребкооперации в Беларуси».

«Белкоопсоюз» решил модернизировать сеть своих объектов и только в 2018 году вложил в это 28 миллионов рублей. 4 июля первый заместитель председателя правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Александр Скрундевский отчитался, что работу по модернизации планируется полностью завершить в 2019 году.

Переформатирование некоторых объектов уже дало положительный результат. К примеру, в Бегомле на месте старого кафе местная потребкооперация открыла новое под названием «Еда & кофе».

— На этом месте у нас было кафе, но оно уже устарело. Хотелось сделать этот объект более современным, — рассказали нам в Докшицком райпо. — В первую очередь это объект придорожного сервиса. Он размещается на трассе международного значения, по которой проезжает много людей. Кафе получилось современного дизайна, с кубическими витринами. Есть пароконвекционная печь, в которой на глазах у посетителей готовится выпечка — круассаны, булочки. Здесь же делается пицца. Есть в меню и блюда национальной кухни. Продается разливное пиво, квас. Купили новую кофемашину, на которой можно приготовить 16 видов кофе. Есть витрина с весовым мороженым.

Цены в кафе остались прежние, не кусаются. В обновленном заведении стало больше посадочных мест — 48. На улице на летнее время поставили зонтики. Местные жители арендуют заведение для проведения свадеб и прочих торжеств.

— После ремонта посетителей стало заметно больше. Особенно сейчас — летом много проезжих. За 3 месяца, что работает кафе, рост выручки составил 4%, — отметили в райпо. — Ремонтируем и другие имеющиеся магазины, меняем планировки. Новых пока не открываем. В этом году у нас ничего не закрылось, но один магазин — мебельный, переехал в другое место, его объединили с хозтоварами.

К слову, в феврале новый магазин современного формата «Родны кут» открылся в Костюковичах. В 2019–2020 году «Белкоопсоюз» планирует открыть в целом по стране не менее 16 новых торговых объектов.

 
 
Ссылка на источник 48
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  В отдельных регионах Беларуси снижается уровень торгового обслуживания населения — магазины закрываются, на смену им приходят автолавки, отмечают в...
 
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