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Впервые за всю историю ЦТ сертификат со ста баллами у быховчанки

05.08.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Эта новость стала настоящим событием для района. Впервые за всю историю ЦТ сертификат со ста баллами у быховчанки! Абсолютные знания на централизованном тестировании по обществоведению показала Александра Погодицкая. Эрудиции «золотой» медалистки, теперь уже бывшей учащайся школы №1, остается лишь только по-доброму позавидовать.

Впервые за всю историю ЦТ сертификат со ста баллами у быховчанки

Самое серьезное и ответственное испытание уже позади. Можно перевести дух и расслабиться. Но легкое напряжение даже сейчас будто не отпускает девушку. Общаясь с журналистом, она немного волнуется, хоть очень старается это скрыть.

Вглядываясь в миловидное личико, аккуратные черты лица, понимаю: вопреки всеобщему мнению, Саша (именно так хочется называть героиню статьи) совсем не похожа на «заучку» и «ботаника».

Александра рассказывает: она всегда ответственно относилась к учебе. С начальной школы в ее дневнике красовались только высокие отметки. «Зубрежкой» не занималась – ей это было просто ни к чему. Учеба давалась, не сказать, чтобы просто, но и без особого напряжения.

Уже в девятом классе обычная девочка из райцентра определилась с предметами, которые нужны для поступления, поэтому пошла в «профильный» класс. В нем упор был сделан на английский язык и обществоведение. Уроки в школе, занятия с репетиторами, самостоятельная работа, масса литературы, тестовые задания – так подросток упрямо шел к высокому результату.

— Я готовилась, как все, — пожимает плечами Саша. – Недостатка свободного времени не ощущала. И фильмы успевала смотреть, и музыку слушать, и с друзьями встречаться, чтобы на улице погулять.

О непростом и напряженном этапе в своей жизни Александра говорит с большой долей скромности. Но только тот, кого с головой погружался в учебу, знает, как сложно порой бывает грызть гранит науки.

На высокий результат по централизованному тестированию Александра Погодицкая рассчитывала, но на максимум баллов – нет.

Обществоведение – предмет не из легких. Набрать «сотню» на ЦТ по нему очень сложно. Психология, философия, экономика, право, религии… Выпускница смеется: проще перечислить вопросы, которые не входят в «емкий» предмет. На все про все – только три года. В школе обществоведение изучается с 9 по 11 класс. Все это время по дороге знаний рука об руку с талантливым подростком шел преподаватель Виталий Уткин. «Большая умница и настоящая труженица», — именно так называет Александру учитель обществоведения.

— Говорят: школьник без двойки – не ученик, — вызываю на откровенность Виталия Львовича. – Наверняка, и Саша из общей канвы не выбивалась. Не всегда же на «отлично» у доски отвечать!

— Исключено! – не задумываясь, отвечает учитель. – У Александры на каждом уроке была блестящая подготовка, все работы она тоже писала только на самый высокий балл.

Виталий Уткин вспоминает: проводить уроки в классе, где училась Александра, всегда было одним удовольствием. Нестандартное мышление, эрудиция, умение рассуждать и аргументированно доказывать свою точку зрения — сильные стороны «золотой» школьницы.

Наставник, координатор, модератор. Для Саша Погодицкой ее учитель выступал во всех ипостасях. Но, пожалуй, самое главное, чему обязана девушка своему учителя, — это привитие любви к предмету «Обществоведение». Не заинтересуй он – не было бы «стобалльного» результата по ЦТ.

Сомнения… На централизованном тестировании они были настоящими «предателями». Но даже их простая девочка из райцентра пересилила, переборола.

— Я не была уверена в пяти вопросах, — вспоминает Саша. – Отвечая на них, нервничала больше всего. Потом собралась, успокоилась.

Были на централизованном тестировании и «вопросы-ловушки». На них понадобилось максимум внимательности и сосредоточенности. Перечитать вопрос, все варианты ответов на него, вдуматься в каждое слово – и лишь потом ставить заветную отметку в бланке. Иначе – провал.

Тяжело далось время, пока шла обработка ЦТ. Но Александра в свойственной ей манере рассуждала: дело сделано, ЦТ написано – уже ничего не изменишь. Когда увидела на мониторе компьютера все зеленые отметки, просто не поверила своим глазам. Сертификат на сто баллов – «в кармане»!

Впереди всего месяц лета. А после – новая ступень в жизни. Студенчество. Юридический факультет БГУ ждет. Это было мечтой. Благодаря колоссальной работоспособности и огромной целеустремленности хрупкой девушки с «железным стержнем» внутри она достигнута. Вперед, Александра, к новым победам!

Алеся МУХАЧЕВА.

 
Теги: Новости
 
 
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Эта новость стала настоящим событием для района. Впервые за всю историю ЦТ сертификат со ста баллами у быховчанки! Абсолютные знания
 
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