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В СПК «Новобыховский» уже убрана половина площадей зерновых культур

05.08.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

В СПК «Новобыховский» уже убрана половина площадей зерновых культур, и с каждым днем темп работ увеличивается. Всего в хозяйстве зерновые и зернобобовые культуры занимают 1798 гектаров. Недавно аграрии завершили уборку озимых зерновых культур. Урожайность на отдельных участках озимой ржи доходила до 40 центнеров с гектара. Также полностью убрали озимое тритикале.

В СПК «Новобыховский» уже убрана половина площадей зерновых культур

Сейчас зерноуборочные комбайны жнут ячмень. Второй год подряд «Новобыховский» выращивает высокопродуктивный сорт «Бацька». С этой культуры в прошлом году получили неплохой намолот зерна. И, хотя нынешние погодные условия сельчан не баловали, тем не менее, рассчитывают, что новый сорт не подведет и на этот раз, прибавит урожайности. Даже на не самых лучших участках на круг собрали 22 центнера, а на лучших участках получена урожайность свыше 30 центнеров. За несколько дней уже намолотили 445 тонн ячменя.

Всего в эту уборочную кампанию в хозяйстве планируют намолотить 4 тысячи 300 тонн зерна.

Главный агроном ОАО «Новобыховский» Василий Тиковенко обеспокоен уборкой овса. Из­за обильных осадков практически на каждом поле образовался так называемый «подгон», прорастание рядом со спелыми колосьями зеленых стеблей. Такая же проблема существует и в других хозяйствах. Будут определенные трудности с доработкой зерна на семена и на продовольственные цели.

В хозяйстве овес занимает площадь 385 гектаров. В счет госзаказа нужно сдать 140 тонн этой культуры. Всего же необходимо поставить на госзаказ 780 тонн зерна. В настоящее время сданы 432 тонны ржи. Также первые тонны продовольственного ячменя поступили на Бобруйский КХП и Горецкий элеватор.

На уборке зерновых и зернобобовых культур в хозяйстве задействовано 6 комбайнов КЗС­1218. И хоть техника не новая, но не подводит хлеборобов в горячую пору. Если все же случаются поломки, то оперативно, без простоев, устраняются.
Лучшим на уборке зерна в хозяйстве признан экипаж в составе комбайнеров Александра Храмцова и его помощника Василия Смаженкова. По состоянию на вчерашний день они намолотили 476 тонн зерна.

На отвозке задействованы 3 МАЗа, один из которых привлеченный. Если приходится доставлять зерно с дальних полей, то обращаются за помощью в автопарк №6, который всегда выделяет технику сельским труженикам на период уборки. Среди лучших водителей на отвозке зерна в лидерах молодой водитель Роман Мазаловский, который на автомашине МАЗ­555 перевез 674 тонны зерна.

В СПК «Новобыховский» уже убрана половина площадей зерновых культур

— Роман очень старается, — хвалит его бригадир хозяйства Людмила Козлова. — Он не только примерный молодой работник, но и молодой отец. Все успевает достойно совмещать: и дом, и работу.

Хорошо в этом году помогают школьники — сначала делали видовую прополку зерновых культур, сейчас трудятся на зернотоку.

Бывает, после обильных дождей зерно с поля привозят влажное, его необходимо довести до кондиции. Сейчас на току находится тритикале семенное. Нужно сушить и убранный ячмень. Одной имеющейся сушилкой СКЗ­10 сделать это в сжатые сроки проблематично. Ее вместимость — 10 тонн зерна. За смену производственные мощности зерносушильного оборудования позволяют переработать 30­50 тонн в зависимости от влажности.

Сейчас в хозяйстве, кроме уборки хлеба, выполняются и другие виды сельскохозяйственных работ.

ОАО «Новобыховский» уже не первый год специализируется на выращивании семян трав. Здесь главное условие — придерживаться технологии возделывания растений, разновидности которых увеличили до 7 наименований. На полях собран неплохой урожай семян многолетних культур. Особенно порадовали урожаи тимофеевки, овсяницы красной, фестулолиума, райграса пастбищного. А вот из­за засушливой июньской погоды «подгорели» посевы ежи и овсяницы луговой. Но это не особо сказалось на полученном урожае.

Под многолетние травы на семена в хозяйстве отведена площадь в 255 гектаров. К уборке приступили с 30 июня. Начали с овсяницы красной, с 74 гектаров получили 24 тонны семян в бункер­ном весе. Также убран первый укос клевера лугового, с 10 гектаров получили 2 тонны 480 килограммов семян. Уборка семенников продолжится. Агрономическая служба постоянно отслеживает созревание многолетних культур — как только подходит срок, немедленно приступают к уборке готовых участков.

В хозяйстве закупают только семена элиты для повышения репродукции, а собственные семена трав используют для закладки многолетних многокомпонентных пастбищ, а также для заготовки кормов, которые убираются на следующий год, на сенаж.

На будущий год хозяйству доведено задание по засыпке семян многолетних трав в количестве 15 тонн.

— Семеноводством многолетних трав, безусловно, заниматься выгодно, так как всегда есть спрос, — не без основания считает главный агроном хозяйства Василий Тиковенко. — Излишки реализуем ОАО «Могилевские семена трав», а также поставляем хозяйствам района. Кроме того, выращиваем однолетние травы на семена.

Сейчас вместе с уборкой нужно продолжать кормозаготовку, производить вспашку под озимые культуры, вносить минеральные удобрения. В помощь хозяйству УКП «Жилкомхоз» выделило 2 единицы техники. Несколько улучшить техническую оснащенность позволит и приобретение нового прицепного оборудования. Скоро должны получить борону зубовую и девятикорпусной плуг, что даст возможность провести более качественную подготовку почвы под всходы яровых и озимых культур, но уже урожая 2020 года.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.

 
 
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В СПК «Новобыховский» уже убрана половина площадей зерновых культур, и с каждым днем темп работ увеличивается. Всего в хозяйстве зерновые
 
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