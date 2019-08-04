В СПК «Новобыховский» уже убрана половина площадей зерновых культур, и с каждым днем темп работ увеличивается. Всего в хозяйстве зерновые и зернобобовые культуры занимают 1798 гектаров. Недавно аграрии завершили уборку озимых зерновых культур. Урожайность на отдельных участках озимой ржи доходила до 40 центнеров с гектара. Также полностью убрали озимое тритикале.
Сейчас зерноуборочные комбайны жнут ячмень. Второй год подряд «Новобыховский» выращивает высокопродуктивный сорт «Бацька». С этой культуры в прошлом году получили неплохой намолот зерна. И, хотя нынешние погодные условия сельчан не баловали, тем не менее, рассчитывают, что новый сорт не подведет и на этот раз, прибавит урожайности. Даже на не самых лучших участках на круг собрали 22 центнера, а на лучших участках получена урожайность свыше 30 центнеров. За несколько дней уже намолотили 445 тонн ячменя.
Всего в эту уборочную кампанию в хозяйстве планируют намолотить 4 тысячи 300 тонн зерна.
Главный агроном ОАО «Новобыховский» Василий Тиковенко обеспокоен уборкой овса. Изза обильных осадков практически на каждом поле образовался так называемый «подгон», прорастание рядом со спелыми колосьями зеленых стеблей. Такая же проблема существует и в других хозяйствах. Будут определенные трудности с доработкой зерна на семена и на продовольственные цели.
В хозяйстве овес занимает площадь 385 гектаров. В счет госзаказа нужно сдать 140 тонн этой культуры. Всего же необходимо поставить на госзаказ 780 тонн зерна. В настоящее время сданы 432 тонны ржи. Также первые тонны продовольственного ячменя поступили на Бобруйский КХП и Горецкий элеватор.
На уборке зерновых и зернобобовых культур в хозяйстве задействовано 6 комбайнов КЗС1218. И хоть техника не новая, но не подводит хлеборобов в горячую пору. Если все же случаются поломки, то оперативно, без простоев, устраняются.
Лучшим на уборке зерна в хозяйстве признан экипаж в составе комбайнеров Александра Храмцова и его помощника Василия Смаженкова. По состоянию на вчерашний день они намолотили 476 тонн зерна.
На отвозке задействованы 3 МАЗа, один из которых привлеченный. Если приходится доставлять зерно с дальних полей, то обращаются за помощью в автопарк №6, который всегда выделяет технику сельским труженикам на период уборки. Среди лучших водителей на отвозке зерна в лидерах молодой водитель Роман Мазаловский, который на автомашине МАЗ555 перевез 674 тонны зерна.
— Роман очень старается, — хвалит его бригадир хозяйства Людмила Козлова. — Он не только примерный молодой работник, но и молодой отец. Все успевает достойно совмещать: и дом, и работу.
Хорошо в этом году помогают школьники — сначала делали видовую прополку зерновых культур, сейчас трудятся на зернотоку.
Бывает, после обильных дождей зерно с поля привозят влажное, его необходимо довести до кондиции. Сейчас на току находится тритикале семенное. Нужно сушить и убранный ячмень. Одной имеющейся сушилкой СКЗ10 сделать это в сжатые сроки проблематично. Ее вместимость — 10 тонн зерна. За смену производственные мощности зерносушильного оборудования позволяют переработать 3050 тонн в зависимости от влажности.
Сейчас в хозяйстве, кроме уборки хлеба, выполняются и другие виды сельскохозяйственных работ.
ОАО «Новобыховский» уже не первый год специализируется на выращивании семян трав. Здесь главное условие — придерживаться технологии возделывания растений, разновидности которых увеличили до 7 наименований. На полях собран неплохой урожай семян многолетних культур. Особенно порадовали урожаи тимофеевки, овсяницы красной, фестулолиума, райграса пастбищного. А вот изза засушливой июньской погоды «подгорели» посевы ежи и овсяницы луговой. Но это не особо сказалось на полученном урожае.
Под многолетние травы на семена в хозяйстве отведена площадь в 255 гектаров. К уборке приступили с 30 июня. Начали с овсяницы красной, с 74 гектаров получили 24 тонны семян в бункерном весе. Также убран первый укос клевера лугового, с 10 гектаров получили 2 тонны 480 килограммов семян. Уборка семенников продолжится. Агрономическая служба постоянно отслеживает созревание многолетних культур — как только подходит срок, немедленно приступают к уборке готовых участков.
В хозяйстве закупают только семена элиты для повышения репродукции, а собственные семена трав используют для закладки многолетних многокомпонентных пастбищ, а также для заготовки кормов, которые убираются на следующий год, на сенаж.
На будущий год хозяйству доведено задание по засыпке семян многолетних трав в количестве 15 тонн.
— Семеноводством многолетних трав, безусловно, заниматься выгодно, так как всегда есть спрос, — не без основания считает главный агроном хозяйства Василий Тиковенко. — Излишки реализуем ОАО «Могилевские семена трав», а также поставляем хозяйствам района. Кроме того, выращиваем однолетние травы на семена.
Сейчас вместе с уборкой нужно продолжать кормозаготовку, производить вспашку под озимые культуры, вносить минеральные удобрения. В помощь хозяйству УКП «Жилкомхоз» выделило 2 единицы техники. Несколько улучшить техническую оснащенность позволит и приобретение нового прицепного оборудования. Скоро должны получить борону зубовую и девятикорпусной плуг, что даст возможность провести более качественную подготовку почвы под всходы яровых и озимых культур, но уже урожая 2020 года.
Наталья ЛЕВАЧКОВА.