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Роналду рассказал, кем бы он стал, если бы не футбол

05.08.2019 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в интервью YouTube-каналу Soccer.com рассказал, какую профессию он бы выбрал, если бы не стал футболистом. Краткий пересказ размещен на Матч ТВ.


Фото: Reuters

— Какой гол вы считаете лучшим в своей карьере?

— Это сложный вопрос… Не могу выделить какой-то один, ведь я забил около 700 голов. На такой вопрос у меня один ответ: последний. Возможно, он будет не самым красивым, знаю. Но ведь все голы важны.

— Если бы вы могли вернуться в прошлое и сыграть с любым футболистом, вписавшим свою имя в историю, кто бы это был?

—  У вас сложные вопросы, я не был готов к такому (улыбается). Есть много таких игроков. Я выберу соотечественника, который умер несколько лет назад — Эйсебио. Он является символом Португалии. Я хотел бы сыграть с ним потому что он является португальцем, но также это просто прекрасный человек.

— Почему вы празднуете голы именно таким образом?

— Это было в США, когда мы играли с «Челси». Я забил, сделал этот жест и крикнул: «Si». Это случилось само собой. Я почувствовал поддержку от фанатов, при виде меня они кричали: «Криштиану, si». Я подумал: «Вау, люди меня запомнили после того празднования». Поэтому я стал делать именно так.

— Кем бы вы стали, не будь лучшим футболистом?

— Актером или моделью. Я даже не знаю. Скорее всего актером, хотя не уверен, что у меня есть талант. Хотя я всегда говорю, что если много работать, то можно достичь всего.

— Какой фильм является вашим любимым?

— У меня много любимых фильмов, но больше всего мне нравится документальное кино. Наверное, мой любимый — «Молчание ягнят», это старый фильм. Мне нравится драма.

Напомним, в прошлом сезоне 34-летний португалец провел 31 матч в чемпионате Италии за туринцев, забил 21 гол и сделал пять результативных передач.

 
 
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