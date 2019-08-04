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"Я живу в Беларуси, работаю, плачу налоги и не имею права на бесплатную медицину"

05.08.2019 10:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинская семья пытается выяснить, почему они должны оплачивать медицинские услуги, имея вид на жительство.

"Я живу в Беларуси, работаю, плачу налоги и не имею права на бесплатную медицину"
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Олег Кирпиченко приехал из Запорожья с женой и маленькой дочкой пять лет назад. Беларусь приняла его семью как родную, и никаких проблем не возникло ни с получением вида на жительство, ни с трудоустройством, ни с оформлением ребенка в детский сад, ни с адаптацией в новой стране. И медицинское обслуживание для детей (в 2017 году родился второй ребенок) было поначалу бесплатное.

Когда младшему сыну исполнился год, в детской поликлинике родителей поставили перед фактом: извините, вышло недоразумение, ваши дети могут получать медицинскую помощь только на платной основе, за исключением экстренных случаев. 

Благо прейскурант для украинцев с видом на жительство такой же, как и для белорусов, да и дети болеют редко. Но понять, почему медицинское обслуживание детей перевели на коммерческую основу, для Олега дело принципа.


«Когда опасались, нет ли пневмонии, повезли ребенка в поликлинику. Заплатили, как обычно, за прием»

На встречу с журналистом Олег пришел с документами: свидетельства о рождении детей, одно из которых - белорусского образца; запрос в поликлинику и официальный ответ. 

Объяснение всему есть в одном абзаце: «В соответствии с Соглашением об оказании медицинской помощи гражданам государств - участников СНГ от 27.05.1997 г. оказание плановой медицинской помощи гражданам на территории государства временного пребывания осуществляется на платной основе». 

Олег показывает копию документа, обращая внимание на оговорку, с которой Украина его подписала.

- В оговорке исключается статья 5 Соглашения. Значит, как я понимаю, мы должны обслуживаться как белорусы, - считает Олег.

Поясним: в статье 5 прописано, что граждане, постоянно проживающие в государстве временного пребывания на основании вида на жительство, получают медицинскую помощь согласно ст. 2, 3, 4, 8. То есть экстренную - бесплатно, а плановую - платно.

- Но ваших детей почему-то некоторое время обслуживали в поликлинике бесплатно. Причину вам объяснили?

- Сказали, что недосмотрели.

- Сейчас часто приходится обращаться к врачам?

- К счастью, нет. За год 2-3 раза, в основном с простудными заболеваниями. Если небольшая температура, сопли, состояние некритичное, к врачу не бежим. Но когда опасались, нет ли пневмонии, конечно, повезли ребенка в поликлинику. Заплатили, как обычно, за прием. В среднем он стоит 6 рублей. Недорого. Анализы - вообще копейки: моча - 30 копеек, кровь - 60.

Но дело не в цене. Я живу здесь пять лет, через два года собираюсь подавать на гражданство (по закону это можно сделать только через семь лет), официально работаю, плачу налоги. И Беларусь мне не чужая - мой дед отсюда родом, из Могилева. 

Поэтому, благодаря белорусским корням, и вид на жительство мы легко получили. Эта процедура не самая простая. А дед воевал на территории Украины, ногу потерял в войне, но встретил мою бабушку в Запорожье, там и остался. Хотелось бы сказать, что если мы братские народы, то и законодательство должно быть братским по отношению к нам.

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«Съездили с семьей в Польшу на экскурсию - не более того. Мы хотим жить в Беларуси!»

Олег не скрывает, что из Запорожья он уехал с семьей из-за боевых действий. Пусть не в самом городе, но недалеко.

- От нас до Донецка - 200 километров. Когда начались эти неприятности, долго думали, что делать. Не дай Бог танки приедут. Мобилизация проходила серьезная: молодых людей прямо на улице забирали, - рассказывает Олег. - Поэтому мы собрали вещи и приехали в Могилев к родственникам. Там месяц прожили, узнали, какие профессии востребованны. 

В Запорожье я занимался установкой и ремонтом кондиционеров и в Минске устроился по специальности. Жена до декретного работала поваром. Полгода назад я пошел работать в такси. Специально для этого купил новый автомобиль. Дом купили в Гродненской области, чтобы законно прописаться... Понимаете, мы хотим жить здесь, растить детей.

Для украинцев сделали безвизовый въезд в Евросоюз. Многие уезжают на заработки туда и остаются там жить. Мы съездили с семьей в Польшу на экскурсию - не более того. Мы хотим жить в Беларуси! Здесь очень много всего хорошего. Прожив здесь почти 5 лет, видишь все плюсы и минусы. 

Не секрет, что в Украине, чтобы ребенок в школу пошел, надо дать взятку - большие деньги. Здесь все было элементарно: написали заявление, нам назначили садик, в который дочка и пошла. Нас все здесь устраивает, кроме платной медицины.

«Государство платит жене декретные, но при этом медицинское обслуживание детей платное»

Сам Олег за пять лет к белорусским врачам обращался дважды, и самым серьезным поводом был бронхит. Платил за все опять же по прейскуранту для граждан Беларуси. Жена проходила все необходимые при беременности обследования, получала пред- и послеродовую помощь тоже платно. Правда, непосредственно роды - экстренный случай, и за них платить не надо.

Вопрос оформления медицинской страховки на всю семью Олег рассматривал, но для четырех человек это будет слишком дорогое удовольствие. Чтобы снимать квартиру и содержать семью, он работает по 12-14 часов в сутки, стараясь как минимум один день в неделю проводить с семьей.


- Жена сейчас в декретном отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Государство платит ей декретные. Но при этом медицинское обслуживание детей платное - это нонсенс какой-то, - не перестает удивляться Олег. - Через ЕРИП оплачиваем квитанцию и только после этого идем к врачам. Хорошо, что серьезных проблем нет. У дочки по зрению есть вопросы. 

Пока обслуживали бесплатно, ходила в поликлинике в специальный кабинет, где с ней занимались, были упражнения для глаз. Сейчас, когда эти занятия стали платными, не занимается. Что сама помнит из тех занятий, то и делает.

По мнению Олега, Соглашение 1997 года устарело и его пора пересмотреть. Непонятно, почему люди, которые живут в Беларуси не один год и платят налоги, как и граждане страны, должны оплачивать визит к врачу. Пусть даже по доступным ценам.

Международный договор имеет приоритет перед национальным законодательством

Мы попытались с помощью юриста разобраться, почему семья Кирпиченко должна оплачивать медицинские услуги.

- Человек с видом на жительство в полной мере признается резидентом страны и пользуется точно так же медицинскими услугами и обслуживанием в государственных клиниках, как и граждане, - разъяснил юрист Владимир Несмашный. - Но Украина и Беларусь подписали в 1997 году Соглашение об оказании медицинской помощи гражданам государств-участников СНГ. 

То есть, они согласились, что гражданам этих стран бесплатно может быть оказана скорая и неотложная медицинская помощь в экстренных случаях, а когда угроза жизни устранена, за медицинские услуги надо платить. Этот документ как международный договор имеет приоритет перед национальным законодательством.

Исключение есть для украинцев, приехавших из Донецкой и Луганской областей и получивших разрешение на временное или постоянное проживание в Беларуси. Президентский указ №420 от 30.08.2014 г. освобождает их от оплаты медицинских услуг в государственных организациях здравоохранения.

Юрист отметил, что оговорка, с которой Украина приняла Соглашение, изложена так, что ее довольно сложно понять. Неудивительно, что медики по-разному могут трактовать этот документ.


В Министерстве здравоохранения сообщили, что вопрос о медицинском обслуживании украинцев с видом на жительство в Беларуси обсуждается. Когда и чем это закончится, пока неизвестно. 

В секретариате СНГ от комментария отказались.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Украинская семья пытается выяснить, почему они должны оплачивать медицинские услуги, имея вид на жительство.
 
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