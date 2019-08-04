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Красивый, плохой, злой. Кто чаще всего нарушает закон на Зыбицкой?

05.08.2019 11:10 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В первом полугодии 2019 года на барной Зыбицкой совершили 118 преступлений. Большая часть из них — кражи и хулиганства. По информации агентства «Минск-Новости» составляем портрет человека, который приходит на улицу за приключениями.

Тусовщику Зыбицкой от 20 до 35 лет. Его не смущают видеокамеры, которые установлены как в заведениях, так и на улице. Персонаж бережно относится к своим деньгам и приносит выпивку с собой, а потом пьет везде, где захочется. Он умеет произвести впечатление на новых знакомых: те считают его «хлебосольным» и общительным.

Вполне вероятно, он — организатор нелегальных уличных развлечений и предлагает прохожим подтягиваться на перекладине взамен на 100 рублей. В этом случае неизбежен small talk с сотрудниками милиции. Но те, как правило, убедительны, и предприниматель быстро понимает, что нарушает закон. Бизнес приостанавливает работу.

Есть альтернативные версии. Если он — байкер, то его можно встретить на мотоцикле на пешеходной зоне, которую герой перепутал с проезжей частью. В этом случае он строптив и упрям: сначала спорит с силовиками, но позже понимает ошибку и уезжает. Куда — неизвестно. Следующий вариант — бабушка, торгующая сигаретами. Увидев милиционеров, она старается слиться с толпой. Чаще всего безуспешно.

Возможно, он — гость одного из баров. Так вышло, что он и его приятели перебрали с алкоголем. Тогда милиции придется с ними потягаться. Когда уроки этикета не воздействуют на компанию, ее доставляют в Центральное РУВД. Но бывают и те, кому удается скрыться от правоохранителей. Некоторых из них есть шанс встретить спящими вдоль набережной Свислочи. Пробуждение наступает в момент, когда их отправляют в медицинские учреждения.

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Теги: Минск
 
 
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В первом полугодии 2019 года на барной Зыбицкой совершили 118 преступлений. Большая часть из них — кражи и хулиганства. По информации агентства «Минск-Новости»...
 
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