Минсвязи Беларуси выпустит почтовую марку к пятилетию ЕАЭС

Министерство связи и информатизации Беларуси 9 августа выпускает в обращение почтовую марку "Евразийский экономический союз", посвященную 5-летию союза, сообщает РУП "Белпочта".

На марке и в основе спецштемпеля - эмблема Евразийского экономического союза. Проект подготовлен в сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией.

В день выпуска почтовой марки в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул. Московская, 16) и в Чолпон-Ате (Кыргызстан) будут проводиться специальные гашения на конверте "Первый день".