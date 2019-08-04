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Минсвязи Беларуси выпустит почтовую марку к пятилетию ЕАЭС

05.08.2019 11:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минсвязи Беларуси выпустит почтовую марку к пятилетию ЕАЭС
Белпочта

Министерство связи и информатизации Беларуси 9 августа выпускает в обращение почтовую марку "Евразийский экономический союз", посвященную 5-летию союза, сообщает РУП "Белпочта".

Минсвязи Беларуси выпустит почтовую марку к пятилетию ЕАЭС «Белпочта» удостоена золотой медали на выставке в Китае

На марке и в основе спецштемпеля - эмблема Евразийского экономического союза. Проект подготовлен в сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией.

В день выпуска почтовой марки в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул. Московская, 16) и в Чолпон-Ате (Кыргызстан) будут проводиться специальные гашения на конверте "Первый день".

 
Теги: Минск
 
 
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На марке и в основе спецштемпеля - эмблема Евразийского экономического союза. Проект подготовлен в сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией.
 
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