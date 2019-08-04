Замыкание и перегрев. Какую технику нужно выключать из розетки?

Источник материала: Аргументы и факты

Например, кондиционеры, посудомоечные машины, электрические плиты, роутеры. Технику, которую мы используем периодически, как например, утюг, миксер или плойку, многие привыкли выключать каждый раз после использования. При этом современные производители оснащают бытовые приборы системой автоотключения и заявляют об их безопасности. О том, какие приборы и в каком случае следует отключать, «АиФ» рассказал эксперт по пожарной безопасности Денис фон МЕКК.

Какие приборы не нужно отключать?

По словам эксперта, современная техника, предназначенная для использования в круглосуточном режиме, изготовлена так, что ее не нужно выключать из розетки. Речь идет о холодильнике, роутере, кондиционере и подобных приборах. «Инженеры делают эти приборы, исходя из того, что они будут работать в постоянном режиме. Потом эта продукция проверяется, затем поступает на рынок, у нее появляются отзывы. Конечно, производитель старается, чтобы не было отступления от заявленных характеристик. Но сбои могут быть в любой технике. Даже если это случай один на 100 миллионов», – говорит фон Мекк.

Чтобы понять, подходит прибор для постоянного применения или нет, нужно перед его использованием ознакомиться с инструкцией. «Нужно обратиться к инструкции, в ней написаны правила безопасного применения. Для каждого прибора они свои: одни нужно отключать после использования, другие нет. Также важно, чтобы у прибора был сертификат безопасности. В паспорте или где-то на упаковке или на самом приборе должно быть помечено, что он сертифицирован. Такая техника не должна пугать», – говорит специалист.



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Какие приборы следует отключать?

Соответственно, если в инструкции заявлено, что прибор необходимо отключать после каждого использования, это нужно обязательно делать. Также на безопасность прибора может повлиять его возраст. «Если холодильник старый, его лучше размораживать и отключать, уезжая в отпуск. Если он 50-х годов, следует задуматься, потому что тогда электроприборы были опасными. Одной из частых причин возгорания в квартирах были холодильники и телевизоры. Но если это современная техника, ей не более 20 лет, отключать ее не обязательно», – поясняет фон Мекк.

По словам эксперта, если человек хочет перестраховаться и выключить прибор, лучше это сделать. «Если есть предчувствие, что надо выключать прибор, нужно выключить – это не сложно. Некоторые полностью отключают электрический щиток, уезжая в отпуск. Здесь многое зависит от внутреннего ощущения», – говорит специалист.

Повлиять на возникновение пожара может не столько состояние самой техники, сколько другие факторы. Например, состояние помещения. «Может, в квартире не убирают или в ней никто не живет – и все в пыли. Это дополнительный риск. Если в розетке произойдет искрение, пыль может моментально воспламениться и пожар распространится очень быстро. Также жара, слишком высокая температура в помещении повышает пожароопасность – какая-то техника способна перегреться», – рассказывает эксперт по пожарной безопасности.

Также важно то, кто живет в помещении. «Если розетка расположена далеко от электроприбора и провод растянут на всю комнату, маленькие дети или пожилые люди могут зацепить его. В итоге он может причинить им тяжелые последствия или вызвать пожар, если возникнет короткое замыкание или перегрев», – говорит фон Мекк.

Опасно ли оставлять зарядные устройства в розетках?

Зарядные устройства для гаджетов используются ежедневно, поэтому многие не выключают их из розетки. По словам эксперта, это может быть опасно, если речь идет о несертифицированной продукции. «Сейчас многие экономят и покупают непроверенную продукцию, не имеющую сертификата. Такие зарядные устройства могут явиться причиной пожара. Также опасность представляет сам телефон, который находится в процессе подзарядки аккумулятора. Его нужно класть на наименее пожароопасную поверхность, например, на стеклянный столик, паркет или кафельную плитку. Ни в коем случае нельзя оставлять его на кровати или мягкой мебели», – предупреждает фон Мекк.