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Таможня запретила белорусам беспошлинно ввозить ноутбуки чаще раза в год, смартфоны двух раз в год
Источник материала: Myfin
Таможня теперь относит ввозимые товары к товарам для личного пользования в зависимости от частоты пересечения человеком границы Евразийского экономического союза в Беларуси, а также от частоты ввоза отдельных категорий товаров. С полным списком требований можно ознакомиться на сайте комитета.
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Новые правила ввоза товаров без пошлины действуют со 2 августа
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