Таможня запретила белорусам беспошлинно ввозить ноутбуки чаще раза в год, смартфоны двух раз в год

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Таможня теперь относит ввозимые товары к товарам для личного пользования в зависимости от частоты пересечения человеком границы Евразийского экономического союза в Беларуси, а также от частоты ввоза отдельных категорий товаров. С полным списком требований можно ознакомиться на сайте комитета.