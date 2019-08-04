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Таможня запретила белорусам беспошлинно ввозить ноутбуки чаще раза в год, смартфоны двух раз в год

05.08.2019 10:42 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Таможня запретила белорусам беспошлинно ввозить ноутбуки чаще раза в год, смартфоны двух раз в год
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Таможня теперь относит ввозимые товары к товарам для личного пользования в зависимости от частоты пересечения человеком границы Евразийского экономического союза в Беларуси, а также от частоты ввоза отдельных категорий товаров. С полным списком требований можно ознакомиться на сайте комитета

 
 
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