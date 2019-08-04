Британские военные просят денег, чтобы противостоять бесшумным подводным лодкам России

Источник материала: Tut.by

Российские дизель-электрические субмарины могут делать что угодно в британских территориальных водах благодаря своей малозаметности, а Королевский флот неспособен им помешать из-за плохого финансирования. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на The Telegraph.



Фото: wikipedia.org

Британцы считают, что новый глава ВМФ должен обеспечить стране адекватную защиту от подводных лодок, для чего нужно больше денежных средств. Россия, по словам представителей британского флота, пожинает плоды огромных капиталовложений в разработки, сделанных 15−20 лет назад, что позволяет выпускать очень тихие подлодки.

По данным Адмиралтейства Великобритании, российские подводные лодки типа «Варшавянка» могут из-за своей малозаметности спокойно следить за перемещениями английских боевых кораблей в Атлантике и подключаться к подводным коммуникациям, собирая нужные сведения. Они создают угрозу, в частности, для новейшего авианосца Queen Elizabeth и субмарин с баллистическими ракетами — дело в том, что крылатые ракеты русских подлодок могут на большом расстоянии поражать цели как под водой, так и на воде и на суше.

По словам нового командующего британским флотом адмирала Тони Радакина, страна будет больше инвестировать в Северную Атлантику, обеспечивая свободу маневра для ядерного сдерживания.