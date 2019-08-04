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Россия оценит перспективы строительства высокоскоростной ж/д магистрали из Москвы в Минск
05.08.2019 11:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
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фото: vladtime.ru
Министр транспорта России Евгений Дитрих предложил подумать о создании в России сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ).
Речь идет о северном, южном и западном направлениях от Москвы. В пример Дитрих поставил Китай, где такие магистрали хорошо себя зарекомендовали, пишут
По мнению министра, ВСМ нужно строить не только в северном направлении – в Санкт-Петербург, но и на юг, например в Краснодар, а также рассмотреть вариант с западным направлением.
При этом реализовывать эти проекты нужно одновременно.
Высокоскоростной считается железная дорога, по которой поезда перемещаются со скоростью от 200 до 400 км/ч. Сейчас в России нет ВСМ. Компания «Российские железные дороги» в последние годы планировала построить в качестве первого проекта магистраль Москва – Казань. Однако Владимир Путин весной одобрил строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Вопрос строительства такой магистрали в Казань окончательно не решен, будет изучаться экономическая целесообразность проекта.
В середине июля первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов сообщил, что Беларусь заинтересована в строительстве высокоскоростной магистрали из Москвы в Минск и Варшаву.
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Министр транспорта России Евгений Дитрих предложил подумать о создании в России сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ).
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