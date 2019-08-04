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Россия оценит перспективы строительства высокоскоростной ж/д магистрали из Москвы в Минск

05.08.2019 11:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россия оценит перспективы строительства высокоскоростной ж/д магистрали из Москвы в МинскМинск">

фото: vladtime.ru

Министр транспорта России Евгений Дитрих предложил подумать о создании в России сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ).

Речь идет о северном, южном и западном направлениях от Москвы. В пример Дитрих поставил Китай, где такие магистрали хорошо себя зарекомендовали, пишут «Ведомости».

По мнению министра, ВСМ нужно строить не только в северном направлении – в Санкт-Петербург, но и на юг, например в Краснодар, а также рассмотреть вариант с западным направлением.

При этом реализовывать эти проекты нужно одновременно.

Высокоскоростной считается железная дорога, по которой поезда перемещаются со скоростью от 200 до 400 км/ч. Сейчас в России нет ВСМ. Компания «Российские железные дороги» в последние годы планировала построить в качестве первого проекта магистраль Москва – Казань. Однако Владимир Путин весной одобрил строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Вопрос строительства такой магистрали в Казань окончательно не решен, будет изучаться экономическая целесообразность проекта.

В середине июля первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов сообщил, что Беларусь заинтересована в строительстве высокоскоростной магистрали из Москвы в Минск и Варшаву.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр транспорта России Евгений Дитрих предложил подумать о создании в России сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ).
 
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