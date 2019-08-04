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ГАИ планирует регламентировать правила пользования электросамокатами

05.08.2019 11:35 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Владельцам мощных электросамокатов придется получать права и проходить техосмотр.

Официальный представитель УГАИ МВД Станислав Соловей в программе "Неделя" в эфире телеканала СТВ сообщил, что власти готовят изменения в законодательстве, которые будут регламентировать использование электросамокатов.

В ГАИ отмечают, что данный вид транспорта способен развивать серьезную скорость, а значит - потенциально опасен для пешеходов и водителей. Ранее в социальных сетях сообщалось, что на дорогах Минска уже были зафиксированы случаи, когда электросамокат разгоняли до 65 км/ч. Такой случай был также зафиксирован радаром на одной из улиц столицы.

"Подготовлены изменения в законодательство, которые в ближайшее время вступят в силу. Электросамокат может развивать скорость до 25 км/ч, а иногда гораздо больше. Планируется, что пользователи устройств, которые развивают скорость до 25 км/ч, будут приравниваться к пешеходам. Более мощные устройства с электродвигателями уже будут приравниваться к мопедам либо мотоциклам, на которые нужно водительское удостоверение, техосмотр и страховка", - отметил Станислав Соловей.

 
Теги: Минск
 
 
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Владельцам мощных электросамокатов придется получать права и проходить техосмотр.
 
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