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Пальчики оближешь: рецепты летних супов

05.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лето – это время для отдыха. Варить борщи совсем не хочется, а холодник на скорую руку всем поднадоел. Но выход есть.

Испанский гаспачо – прекрасный вариант для летнего обеда. Это холодный суп из томатов, и это первое, что понадобится для его приготовления. На помидорах нужно сделать неглубокий надрез и отправить их в кипяток, чтобы снять кожуру. Огурец, лук и перец – нарезать кубиками, к овощам добавить немного чеснока и заправку из оливкового масла, томатного сока и бальзамического уксуса. Затем – смешать все в блендере.

Другие рецепты летних супов смотрите в программе «Еще дешевле».



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Как использовать овощи из огорода и приготовить легкий летний обед, смотрите в программе «Еще дешевле».
 
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