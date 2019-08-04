Сельские жители тратят больше на еду, алкоголь и сигареты, а горожане - на услуги

Источник материала: Tut.by

По данным Белстата, белорусы стали тратить меньше на продукты питания. В прошлом году расходы на еду снизились на 1,8%. Зато траты на оплату услуг выросли. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько денег и на что тратили жители белорусских городов и сельской местности.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Доля расходов на продукты питания у жителей Беларуси с каждым годом становится все меньше. К примеру, в 2016 году мы тратили на еду 41,5% дохода, в 2017-м на 0,8% меньше — 40,7%. В прошлом году расходы снизились еще на 1,8%.

Зато траты на непродовольственные товары и оплату услуг растут. В первом случае за последние три года они выросли на 1,3%, а во втором — на 1,6%.

При этом жители сельской местности на оплату услуг тратят меньше, чем городские. Зато на питание, алкоголь, сигареты и непродовольственные товары у них уходит большая часть бюджета, чем у городских.

Стоит отметить, что в денежном выражении суммы, потраченные на каждый из пунктов списка, у жителей городов и деревень могут отличаться в обратную сторону. Поскольку средняя зарплата в городах значительно выше, чем в сельской местности.