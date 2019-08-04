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Арбуз разрезают пушкой, а девушки водят танки

05.08.2019 11:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

3 августа на полигоне в подмосковном Алабино начался седьмой по счету «Танковый биатлон». В субботу состоялись два первых заезда, победили в них Китай и Лаос. А еще танковые экипажи показали, насколько виртуозно умеют управлять боевыми машинами. Об этом сообщает «Звезда».

Так, танкисты показали, как можно нарезать арбуз ножом, привязанным к танковой пушке, и как провезти на танке стакан с водой, не пролив не капли. Свое искусство управления сорокатонными машинами показали и девущки — впервые в «Танковом биатлоне» приняли участие женские экипажи.

В составе каждой команды — три основных экипажа и один запасной. Традиционно в «Танковом биатлоне» принимают участие военные из Беларуси.

 
 
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В Подмосковье начался «Танковый биатлон-2019»
 
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