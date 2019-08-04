В Минске судят декана и других сотрудников БГУИР

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Минске судят декана и других сотрудников БГУИР">

фото: dneprovec.by Минске судят декана и других сотрудников БГУИР">

Всего на скамье подсудимых – четыре работника Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники.

Сегодня в Минске начался суд над деканом факультета компьютерного проектирования, двумя замдеканами - факультета доуниверситетской подготовки и профориентации и факультета компьютерных систем и сетей, а также замначальника центра международного сотрудничества вуза.

Заседание проходит в Советском суде столицы. Сотрудники вуза обвиняются в присвоении средств вуза (аванса на командировочные). В деле фигурируют суммы от 937,48 до 3,56 тыс. долларов, передает БЕЛТА .