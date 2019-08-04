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Назначена дата суда над столбцовским школьником-убийцей
Источник материала: БДГ
Суд над учеником столбцовской школы, который совершил нападение на учителя и ученика средней школы в феврале этого года, пройдет 19 августа.
Сообщается, что судебное заседание будет проходит в закрытом режиме, так как на момент совершения преступления молодому человеку не было 16 лет. Уголовное дело будет рассматривать Минский областной суд.
Напомним, что в июле Генеральная прокуратура
Трагедия в средней школе №2 г. Столбцы
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Суд над учеником столбцовской школы, который совершил нападение на учителя и ученика средней школы в феврале этого года, пройдет 19 августа.
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