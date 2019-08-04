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Назначена дата суда над столбцовским школьником-убийцей

05.08.2019 12:11 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Суд над учеником столбцовской школы, который совершил нападение на учителя и ученика средней школы в феврале этого года, пройдет 19 августа.

Сообщается, что судебное заседание будет проходит в закрытом режиме, так как на момент совершения преступления молодому человеку не было 16 лет. Уголовное дело будет рассматривать Минский областной суд.

Напомним, что в июле Генеральная прокуратура направила для рассмотрения в Минский областной суд уголовное дело по обвинению несовершеннолетнего в убийстве учительницы и ученика. Ранее СК сообщил о том, что завершил расследование уголовного дела.

Трагедия в средней школе №2 г. Столбцы  произошла 11 февраля: 15-летний подросток убил ножом учителя и ученика. Еще два ученика получили ранения.

 
 
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Суд над учеником столбцовской школы, который совершил нападение на учителя и ученика средней школы в феврале этого года, пройдет 19 августа.
 
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