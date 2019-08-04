Назначена дата суда над столбцовским школьником-убийцей

Суд над учеником столбцовской школы, который совершил нападение на учителя и ученика средней школы в феврале этого года, пройдет 19 августа.

Сообщается, что судебное заседание будет проходит в закрытом режиме, так как на момент совершения преступления молодому человеку не было 16 лет. Уголовное дело будет рассматривать Минский областной суд.

Напомним, что в июле Генеральная прокуратура направила для рассмотрения в Минский областной суд уголовное дело по обвинению несовершеннолетнего в убийстве учительницы и ученика. Ранее СК сообщил о том, что завершил расследование уголовного дела.