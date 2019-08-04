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На дороге в Лидском районе упал и получил травмы мотоциклист. Он ехал пьяный и без шлема

05.08.2019 12:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ДТП с мотоциклистом произошло в Лидском районе 3 августа, в субботу, сообщает ГАИ Гродненской области.


Около 16.00 41-летний житель Гродно ехал без шлема на мотоцикле по дороге Песковцы — Мотевичи в сторону деревни Мотевичи. На прямом гравийном участке дороги он не справился с управлением и упал на проезжую часть, после чего его придавило мотоциклом.

Помощь мотоциклисту оказал проезжавший мимо водитель грузовика ГАЗ: он поднял мотоцикл и вызвал скорую помощь. С серьезными травмами головы пострадавшего госпитализировали. Также выяснилось, что он был пьян.

По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Гродно
 
 
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