В США игрок после забитого гола прокричал в микрофон: «Прекратите насилие с оружием!»

Источник материала: Tut.by

Америка пережила три трагедии на протяжении суток: в Эль-Пасо (штат Техас) и в Дейтоне (штат Огайо) два человека устроили кровавую бойню в местах массового скопления людей, а в Чикаго в ночь на воскресенье неизвестные открыли огонь по группе людей в парке. В итоге погибло 29 человек . Один из игроков MLS отреагировал на это довольно необычно .

Полузащитник и капитан клуба MLS «Филадельфия Юнион» Алехандро Бедойя забил гол в ворота «Ди-Си Юнайтед» уже на 3-й минуте встречи. После этого 32-летний футболист подбежал к шумовому микрофону возле кромки поля и крикнул: «Конгресс, сделайте что-нибудь немедленно. Прекратите насилие с оружием!»

Philadelphia Union soccer player Alejandro Bedoya scores a goal in tonight’s game against D.C. United, runs over to a field microphone and shouts, «Congress, do something now. End gun violence.»

Via FS1 pic.twitter.com/7WH4PA08cs — Kyle Griffin (@kylegriffin1) 5 августа 2019 г.

Отметим, что в этой встрече команда Бедойи выиграла со счетом 5:1.