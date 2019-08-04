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В США игрок после забитого гола прокричал в микрофон: «Прекратите насилие с оружием!»

05.08.2019 12:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Америка пережила три трагедии на протяжении суток: в Эль-Пасо (штат Техас) и в Дейтоне (штат Огайо) два человека устроили кровавую бойню в местах массового скопления людей, а в Чикаго в ночь на воскресенье неизвестные открыли огонь по группе людей в парке. В итоге погибло 29 человек. Один из игроков MLS отреагировал на это довольно необычно.

Полузащитник и капитан клуба MLS «Филадельфия Юнион» Алехандро Бедойя забил гол в ворота «Ди-Си Юнайтед» уже на 3-й минуте встречи. После этого 32-летний футболист подбежал к шумовому микрофону возле кромки поля и крикнул: «Конгресс, сделайте что-нибудь немедленно. Прекратите насилие с оружием!»

Отметим, что в этой встрече команда Бедойи выиграла со счетом 5:1.

 
 
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В США в минувшие сутки произошли сразу три случая массовой стрельбы.
 
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