«В советские времена такого «гадюшника» в подъездах нигде не было»

Мне 78 лет. Недавно решил проведать свою старую знакомую, которая живет в Минске в доме по ул. Кнорина, 69. Был неприятно удивлен и расстроен состоянием подъезда. Подъезд этого дома – это обшарпанные стены, обрушение штукатурки, облупившаяся краска, везде грязь, все поломано! Что же это за позорище! И это в центре Минска – столице страны, где постоянно проводятся мероприятия международного уровня, приезжают десятки тысяч туристов.
Необходимо обследовать подобные дома и в срочном порядке принять меры! В советские времена такого «гадюшника» нигде не было.
В. Подсадник, Минск