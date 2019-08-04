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«В советские времена такого «гадюшника» в подъездах нигде не было»

05.08.2019 12:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«В советские времена такого «гадюшника» в подъездах нигде не было»
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников

«В советские времена такого «гадюшника» в подъездах нигде не было» Разрешено ли ставить горшки с цветами в подъезде жилого дома?
Мне 78 лет. Недавно решил проведать свою старую знакомую, которая живет в Минске в доме по ул. Кнорина, 69. Был неприятно удивлен и расстроен состоянием подъезда. Подъезд этого дома – это обшарпанные стены, обрушение штукатурки, облупившаяся краска, везде грязь, все поломано! Что же это за позорище! И это в центре Минска – столице страны, где постоянно проводятся мероприятия международного уровня, приезжают десятки тысяч туристов.

Необходимо обследовать подобные дома и в срочном порядке принять меры! В советские времена такого «гадюшника» нигде не было.

В. Подсадник, Минск

 
Теги: Минск
 
 
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Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников Разрешено ли ставить...
 
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