В Гродненской области рыболов обнаружил именную ложку пилота Люфтваффе

Источник материала: Аргументы и факты

В Гродненской области рыболов стал обладателем необычной находки – именной ложки пилота Люфтваффе.

Любитель ловли рыбы обнаружил столовую ложку в земле на окраине леса. Всего в нескольких метрах от протекающего рядом Немана. Впрочем, точнее будет сказать, он нашел то, что осталось от ложки. Дело в том, что некто над ней основательно поработал. Так называемое черпало (чашечка ложки) раскатано в ровную пластину, от которой большая часть отрублена.

Такой обрубок не представлял бы особого интереса, но на рукоятке ложки имелись клейма и знак немецких ВВС люфтваффе – парящий орел, держащий в когтях свастику. Кроме того, на ложке виднелось аккуратно выцарапанное имя и фамилия – Verner Strom, и год – 1943. Не сложно догадаться, что свои данные нанес либо сам владелец ложки, либо это сделал кто-то по его просьбе.

Хоть рыбак и не является коллекционером, находка его заинтриговала. Поэтому по возвращению домой он попытался побольше узнать о ее истории. Несмотря на то, что клейма со временем сильно затерлись, одно из них читалось довольно отчетливо: «NORBLIN i S A » . Такое клеймо ставилось на продукции, выпускаемой на Варшавской фабрике Польши. Судя по сведениям интернет-аукционов, подобные ложки производились в конце ХIХ-начале ХХ веков из латуни с последующим посеребрением.

Попытка собрать информацию о владельце ложки успехом не увенчалась. В открытых для обзора списках ассов-люфтваффе с количеством более 100 воздушных побед в период Второй мировой войны значатся три Вернера, но не Строма. Нет владельца ложки и в списках летчиков вермахта с количеством свыше 50 побед, полные данные которых собрал один из российских историков. Впрочем, это не означает, что хозяин ложки пролил меньше невинной крови, реже других бомбил наши города и села, расстреливал с воздуха людей.

Копать глубже и дотошно искать владельца ложки рыбак не стал. Безусловно, в архивах Германии о нем точно можно собрать информацию. Тогда бы стало ясно, утерял ли летчик или оставил ложку на западе Беларуси. А может вообще распрощался здесь с жизнью и ложка – это все, что от него осталось. Однако подобный поиск – удел историков. Для неспециалиста важнее иной вывод. Даже спустя 75 лет после освобождения от захватчиков, белорусская земля все еще не очистилась от атрибутов войны. Потребуется еще много лет, чтобы подобные артефакты перестали напоминать о тех, кто приходил к нам с мечом, пытаясь установить свои порядки.

Сергей Шершеневич,

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