«Когда мы получим то, что честно заработали?»

Источник материала: Аргументы и факты

Люди стали писать много писем о возврате сбережений, которые были у них во времена СССР. Я уже, можно сказать, смирилась с их потерей… Но сейчас хочу сказать про другое.

В 1983 году вместе с мужем по обмену приехала из Якутии в Беларусь. Сейчас мне 84 года, живу одна, дети и внуки за границей. В 1993 году нам выдали чеки «Имущество» и «Жилье». Но что с ними делать? Долго они лежали, их нигде нельзя было применить. К примеру, предполагалось, что чеки «Жилье» можно использовать на улучшение жилищных условий, строительство. Но как это на деле?

Дом, в котором я живу, старый, 1945 года постройки. Хотелось бы и окна заменить, и балкон пристроить, но от чиновников всякий раз приходит ответ, что с помощью чеков этого сделать нельзя. За последние пять лет куда я только ни писала, письма ходили по кругу, и нигде толком не смогли разъяснить, как можно использовать эти чеки.

В последний раз пришел такой ответ: «97% владельцев чеков уже их использовали». Я не поняла, а что делать нам, оставшимся трем процентам? Ждать, пока умрем? Слышала, что по истечении срока обращения чеков государство гарантирует компенсацию. Но конкретных сроков выплаты не называют, когда это будет – неизвестно. Когда же мы получим то, что честно заработали?

Н. Яценко, Светлогорск