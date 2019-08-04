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Ансамбль «Адраджэнне» признан победителем IV Международного фестиваля традиционной казачьей культуры «Станица Брянская» (Россия)

05.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Народный фольклорный ансамбль «Адраджэнне» Хотимского районного Центра культуры одержал новую победу: наши артисты вновь стали первыми, а именно на IV Международном фестивале традиционной казачьей культуры «Станица Брянская», прошедшем 3 августа в поселке Радица-Крыловка под Брянском.

Художественный руководитель ансамбля Юлия Мамченко отмечена Благодарственным письмом от организаторов фестиваля: «За профессионализм, оригинальный творческий подход, высокий уровень подготовки участников коллектива. За сохранение, развитие и популяризацию уникальной и самобытной казачьей культуры».

Александр АЛЕКСАНДРИН

 
 
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Народный фольклорный ансамбль «Адраджэнне» Хотимского районного Центра культуры одержал новую победу: наши артисты вновь стали первыми, а именно на IV...
 
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