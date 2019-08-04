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В Слуцком районе четыре здания можно купить по начальной цене от 1 базовой величины

05.08.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцком районе четыре здания можно купить по начальной цене от 1 базовой величины

    Серяжский сельский дом культуры

В Минской области предлагается для покупки на торгах по минимальной начальной цене в одну базовую величину 19 объектов недвижимости коммунальной собственности. Об этом сообщается на сайте Госкомимущества.

В Слуцке таких объектов 4. Это:

  • здание солдатской столовой по улице Гагарина, 48-Г 1992 года постройки общей площадью 810 кв. м., находящееся в собственности Слуцкого ЖКХ
  • здания жилого корпуса, столовой и бани, находящиеся в д. Кальчицы Слуцкого района, 1933 года постройки, общая площадь - 831 кв. м., принадлежащее Управлению по образованию Слуцкого райисполкома
  • здание Ст. Гутковской библиотеки-клуба площадью 237 кв. м. 1962 года постройки, принадлежит отделу идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Слуцкого РИК
  • двухэтажное здание Серяжского сельского дома культуры площадью 1888 кв. м. 1978 года постройки, также находящееся на балансе отдела идеологии

— Продажа на торгах с начальной ценой в одну базовую величину имеет свои важные особенности. Необходимо выполнить основное условие: осуществление предпринимательской деятельности с использованием приобретенных объектов и (или) построенных новых объектов. При этом покупатель имеет право сноса приобретенных объектов, которые не могут быть использованы им для осуществления предпринимательской деятельности, и строительства нового объекта для развития бизнеса, — говорится в сообщении.

Если на объекте необходимо провести реконструкцию, то в договоре купли – продажи устанавливаются конкретные сроки ее проведения. До выполнения этих условий покупатель не может осуществлять сделки с данным имуществом.

 
 
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В Минской области предлагается для покупки на торгах по минимальной начальной цене в одну базовую величину 19 объектов недвижимости коммунальной собственности. Об...
 
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