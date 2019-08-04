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В Слуцком районе четыре здания можно купить по начальной цене от 1 базовой величины
05.08.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В Минской области предлагается для покупки на торгах по минимальной начальной цене в одну базовую величину 19 объектов недвижимости коммунальной собственности. Об этом
В Слуцке таких объектов 4. Это:
— Продажа на торгах с начальной ценой в одну базовую величину имеет свои важные особенности. Необходимо выполнить основное условие: осуществление предпринимательской деятельности с использованием приобретенных объектов и (или) построенных новых объектов. При этом покупатель имеет право сноса приобретенных объектов, которые не могут быть использованы им для осуществления предпринимательской деятельности, и строительства нового объекта для развития бизнеса, — говорится в сообщении.
Если на объекте необходимо провести реконструкцию, то в договоре купли – продажи устанавливаются конкретные сроки ее проведения. До выполнения этих условий покупатель не может осуществлять сделки с данным имуществом.
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В Минской области предлагается для покупки на торгах по минимальной начальной цене в одну базовую величину 19 объектов недвижимости коммунальной собственности. Об...
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