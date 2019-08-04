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В Слуцке открылся первый сервис по ремонту приборов учета электроэнергии
05.08.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
2 августа в Слуцке в торговом центре «Континент» по улице Копыльская открылся первый и единственный сервис по ремонту приборов учета электроэнергии — «Энергомера-сервис». Об этом сайту SlutskGorod сообщили читатели.
— Теперь жителям города и близлежащих населенных пунктов не придется возить неисправные электронные счетчики производства завода «Энергомера» на ремонт в Фаниполь, — написал случчанин Евгений.
По уточнённой информации, в сервис для ремонта и государственной поверки принимаются приборы учета как от физических, так и юридических лиц. Также в «Энергомера-сервис» можно приобрести однофазные и трехфазные электронные многотарифные электросчетчики.
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Теперь жителям города и близлежащих населенных пунктов не придется возить неисправные электронные счетчики производства завода «Энергомера» на ремонт в...
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