В Слуцке открылся первый сервис по ремонту приборов учета электроэнергии

Источник материала: Слуцк Город





2 августа в Слуцке в торговом центре «Континент» по улице Копыльская открылся первый и единственный сервис по ремонту приборов учета электроэнергии — «Энергомера-сервис». Об этом сайту SlutskGorod сообщили читатели.

— Теперь жителям города и близлежащих населенных пунктов не придется возить неисправные электронные счетчики производства завода «Энергомера» на ремонт в Фаниполь, — написал случчанин Евгений.

По уточнённой информации, в сервис для ремонта и государственной поверки принимаются приборы учета как от физических, так и юридических лиц. Также в «Энергомера-сервис» можно приобрести однофазные и трехфазные электронные многотарифные электросчетчики.



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