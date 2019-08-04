Источник материала: Слуцк Город





В большинстве случаев лечение пульпита предусматривает удаление нерва (депульпирование). Насколько оправдана процедура, можно ли ее избежать, сколько живет зуб без нерва – об этом расскажет основатель клиники «Семейный стоматолог» врач Панкратьева Алеся Георгиевна.

Альтернатива депульпированию

Удаление нерва — вынужденная мера, которая спасает от боли, помогает сохранить зубную единицу, предупредить осложнения в виде гранулемы, кисты, воспаления надкостницы и окружающих корень тканей. Депульпирование проводят по строгим показаниям после оценки рисков и благоприятном терапевтическом прогнозе. Это единственно возможный метод лечения при запущенном пульпите. Альтернатива — экстракция (удаление зуба). При отсутствии зубной единицы нарушается прикус и эстетика улыбки. В будущем придется устанавливать имплантат или мостовидный протез.

Безболезненное удаление нерва

Возможности современной стоматологии позволяют удалить нервно-сосудистый пучок за одно посещение. Депульпация и обработка одноканального зуба длится примерно 45 минут, трехканального – 90-120 минут. На протяжении всего периода лечения вы не почувствуете боли. Острый пульпит труднее поддается обезболиванию, чем хронический. Обычно врачи применяют проводниковую анестезию. Блокируется чувствительность на всей протяженности нерва, обезболивается обширная область челюсти. Пациент ощущает небольшую боль при проколе и продвижении иглы. Депульпирование – это травма, требуется время на восстановление зуба и околозубных тканей. Болевые ощущения могут продолжаться 3-5 дней.

Интенсивность и длительность постпломбировочной боли зависит от:

сложности вмешательства;

индивидуальной реакции организма;

квалификации стоматолога;

используемых инструментов и пломбировочных материалов.

Последствия удаления нерва

Пульпа участвует в образовании вторичного дентина, обеспечивает поступление питательных веществ к твердым зубным тканям. После депульпирования не восстанавливаются минеральные вещества, зуб становится мертвой структурой. Многие пациенты заблуждаются, считают, что он быстро разрушается, идет под щипцы. Дентину не нужна постоянная подпитка, без пульпы зуб прослужит минимум 10 лет, при соблюдении рекомендаций стоматолога, правильном восстановлении может простоять до конца жизни.

Как сохранить зуб после удаления нерва

Несколько рекомендаций, как продлить срок жизни депульпированного зуба:

Перед лечением для лучшей визуализации необходима 3D томография. Исследование помогает заглянуть во все слои тканей, определить дополнительные каналы, особенности строения корней, исключает вероятность ошибок.

Без доступа питательных веществ повышается пористость эмали, увеличивается риск проникновения бактерий в дентин. Для предотвращения последствий пользуйтесь пастами, которые порекомендовал стоматолог.

Эмаль мертвых зубных единиц, больше подвержена разрушению, кариес протекает безболезненно. Профилактический осмотр дважды в год поможет своевременно выявить кариозные полости.

Не допускайте во время еды перепадов температуры, не сочетайте горячую и холодную пищу.

Не нагружайте хрупкие ткани твердыми продуктами (орехами, жестким мясом), уменьшите употребление цитрусовых соков.

Во время лечения иссекаются пораженные кариесом ткани, стенки становятся тонкими. Увеличивается риск перелома при жевательных нагрузках. От скола зубной стенки защитит коронка.

Обратите внимание! Пульпита зуба, лечения с удалением нерва можно избежать. Своевременно лечите кариес, кроме щетки используйте зубную нить, 1-2 раза в год делайте профессиональную чистку, чтобы убрать отложения с патогенными микроорганизмами в труднодоступных участках.

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