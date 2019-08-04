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Депульпирование — единственно возможный метод сохранения зуба при запущенном пульпите
05.08.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В большинстве случаев
Альтернатива депульпированию
Удаление нерва — вынужденная мера, которая спасает от боли, помогает сохранить зубную единицу, предупредить осложнения в виде гранулемы, кисты, воспаления надкостницы и окружающих корень тканей. Депульпирование проводят по строгим показаниям после оценки рисков и благоприятном терапевтическом прогнозе. Это единственно возможный метод лечения при запущенном пульпите. Альтернатива — экстракция (удаление зуба). При отсутствии зубной единицы нарушается прикус и эстетика улыбки. В будущем придется устанавливать имплантат или мостовидный протез.
Безболезненное удаление нерва
Возможности современной стоматологии позволяют удалить нервно-сосудистый пучок за одно посещение. Депульпация и обработка одноканального зуба длится примерно 45 минут, трехканального – 90-120 минут. На протяжении всего периода лечения вы не почувствуете боли. Острый пульпит труднее поддается обезболиванию, чем хронический. Обычно врачи применяют проводниковую анестезию. Блокируется чувствительность на всей протяженности нерва, обезболивается обширная область челюсти. Пациент ощущает небольшую боль при проколе и продвижении иглы. Депульпирование – это травма, требуется время на восстановление зуба и околозубных тканей. Болевые ощущения могут продолжаться 3-5 дней.
Интенсивность и длительность постпломбировочной боли зависит от:
Последствия удаления нерва
Пульпа участвует в образовании вторичного дентина, обеспечивает поступление питательных веществ к твердым зубным тканям. После депульпирования не восстанавливаются минеральные вещества, зуб становится мертвой структурой. Многие пациенты заблуждаются, считают, что он быстро разрушается, идет под щипцы. Дентину не нужна постоянная подпитка, без пульпы зуб прослужит минимум 10 лет, при соблюдении рекомендаций стоматолога, правильном восстановлении может простоять до конца жизни.
Как сохранить зуб после удаления нерва
Несколько рекомендаций, как продлить срок жизни депульпированного зуба:
Обратите внимание! Пульпита зуба, лечения с удалением нерва можно избежать. Своевременно лечите кариес, кроме щетки используйте зубную нить, 1-2 раза в год делайте профессиональную чистку, чтобы убрать отложения с патогенными микроорганизмами в труднодоступных участках.
ООО «Семейный стоматолог», УНП 191549933
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Лечение пульпита. Зуб после удаления нерва: рекомендаций врача по уходу после депульпирования. Болит зуб — запишитесь на прием в клинику «Семейный стоматолог» г...
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