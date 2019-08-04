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В аэропорту Хитроу забастовку проводить не будут, но работники все равно на работу на выйдут

05.08.2019 12:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Британский профсоюз решил не проводить забастовку в аэропорту Хитроу, которую планировали на 5 и 6 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом на работу сотрудники воздушной гавани всё равно выходить не собираются. Вместо этого они продолжат переговоры с администрацией насчёт повышения зарплаты.

В аэропорту Хитроу забастовку проводить не будут, но работники все равно на работу на выйдут

Руководство Хитроу уже объявило об отмене или переносе в другие воздушные гавани более 170 рейсов. Вылет из Национального аэропорта «Минск», запланированный в другой лондонский аэропорт Гатвик, остается без изменений.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Великобритании. Британский профсоюз решил не проводить забастовку в аэропорту Хитроу, которую планировали на 5 и 6 августа, сообщили в программе Новости...
 
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