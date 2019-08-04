В аэропорту Хитроу забастовку проводить не будут, но работники все равно на работу на выйдут

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Британский профсоюз решил не проводить забастовку в аэропорту Хитроу, которую планировали на 5 и 6 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом на работу сотрудники воздушной гавани всё равно выходить не собираются. Вместо этого они продолжат переговоры с администрацией насчёт повышения зарплаты.





Руководство Хитроу уже объявило об отмене или переносе в другие воздушные гавани более 170 рейсов. Вылет из Национального аэропорта «Минск», запланированный в другой лондонский аэропорт Гатвик, остается без изменений.