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В аэропорту Хитроу забастовку проводить не будут, но работники все равно на работу на выйдут
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Британский профсоюз решил не проводить забастовку в аэропорту Хитроу, которую планировали на 5 и 6 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом на работу сотрудники воздушной гавани всё равно выходить не собираются. Вместо этого они продолжат переговоры с администрацией насчёт повышения зарплаты.
Руководство Хитроу уже объявило об отмене или переносе в другие воздушные гавани более 170 рейсов. Вылет из Национального аэропорта «Минск», запланированный в другой лондонский аэропорт Гатвик, остается без изменений.
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Новости Великобритании. Британский профсоюз решил не проводить забастовку в аэропорту Хитроу, которую планировали на 5 и 6 августа, сообщили в программе Новости...
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