Новое семейство мотоциклов Triumph Rocket 3 получило самый «кубатурный» двигатель. Его объем - 2,5 литра!

Источник материала: Tut.by

Британская Triumph обнародовала информацию о новом поколении модели Rocket 3, которая будет предлагаться в двух версиях — R и GT. Обе оснащены новым рядным трехцилиндровым мотором объемом 2500 «кубиков».





По своим характеристикам он заметно превосходит агрегат предшественника, у которого было на 200 «кубиков» меньше. Сами разработчики говорят о «самом крупнокубатурном двигателе» среди выпускаемых в настоящее время серийных мотоциклов — развивает он 167 лошадиных сил и 221 Нм крутящего момента.





Для снижения веса (18 кг) мотор получил новые балансирные валы, новую систему смазки с сухим картером. В целом новый Rocket 3 получился на 40 кг легче прежней модели — в первую очередь благодаря новой раме из алюминиевого сплава.





Основное отличие между вариантами R и GT сводится к посадке водителя за рулем — у GT-версии сиденье установлено на 23 мм ниже, а руль более широкий и изогнутый для большего комфорта в длительных поездках и уже «в базе» имеет подогрев рукояток. Кроме того, у пассажирского сиденья Rocket 3 GT имеется небольшая спинка с регулировкой по высоте.





Из прочих особенностей новых мотоциклов — системы ABS и трекшн-контроля, учитывающие угол наклона, круиз-контроль, крупная приборная панель с TFT-дисплеем, четыре режима работы ездовой электроники, помощник при трогании на подъеме, тормозные механизмы Brembo, светодиодная оптика и бесключевой доступ.





Цены на новую «ракету» компания объявит ближе к началу продаж. Они стартуют в ноябре — по слухам, в Великобритании начальная стоимость Rocket 3 окажется немногим менее 20 тысяч фунтов.