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Белорусы могут выиграть рекордные 203.4 миллиона в итальянском розыгрыше

05.08.2019 12:33 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусы могут выиграть рекордные 203.4 миллиона в итальянском розыгрыше

Национальная итальянская лотерея «Супер Эналотто» (Super Enalotto) анонсировала розыгрыш джекпота в размере €203.4 миллионов. Нынешний призовой фонд уже побил мировой рекорд.

По результатам предыдущего розыгрыша комбинацию из шести чисел опять никто не угадал.

Тем временем, сервис TheLotter отмечает небывалый рост интереса к тиражам лотереи Италии.

Напомним, что в прошлом году грандиозный приз в €177 миллионов евро достался счастливчику из Катании. Доменико Ло Бьянко, владелец газетного киоска, в котором был куплен выигрышный билет, сказал итальянским СМИ: «Сначала, когда мне позвонили журналисты, чтобы рассказать о победе, я подумал, что это шутка. B только спустя время я понял, что это правда."

Уже на протяжении десяти месяцев итальянцы и многочисленные иностранцы, которые специально приезжают в страну, безуспешно пытаются стать миллионерами. Однако, судя по количеству продаваемых ежедневно билетов, азарт желающих сорвать куш неуклонно растет.

Выигрышная комбинация по результатам тиража накануне состояла из чисел 6, 16, 21, 27, 33, 66 и звездного номера 1.

Напомним, итальянская лотерея SuperEnalotto на этой неделе разыгрывает огромный джекпот, и вам вовсе необязательно мчаться в Италию, чтобы принять участие в игре.

Известно, что многие знаменитости пробовали играть в Супереналотто, но больше всех повезло Мадонне. Сообщалось, что певица приобрела 100 билетов SuperEnalotto во время своего мирового турне 2012 года, и  выиграла приз второй категории на сумму €120 000 (Мадонна пожертвовала свой выигрыш на строительство школы в Малави).

Как играть жителям Беларуси

В лотерее SuperEnaLotto могут принимать участие люди из любой точки мира, при условии, что билет был куплен на территории Италии.

Играть в SuperEnalotto онлайн довольно просто - зарегистрируйтесь на сайте и заполните лотерейный билет. Вся процедура займет не более пяти минут, и вскоре после оплаты билета вы увидите сканированную копию вашего билета в вашем личном кабинете.

В соответствии с правилами национальной лотереи, билеты приобретаются сотрудниками локального офиса на территории Италии и хранятся в специализированных сейфах до востребования.

Чтобы сыграть в эту удивительную лотерею и получить шанс выиграть джекпот знаменитой национальной лотереи Италии, приобретайте билеты SuperEnalotto уже сегодня.

 
 
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Национальная итальянская лотерея «Супер Эналотто» (Super Enalotto) анонсировала розыгрыш джекпота в размере €203.4 миллионов. Нынешний призовой фонд уже побил мировой...
 
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