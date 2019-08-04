335 миллионов евро вложил ЕИБ в Беларусь за полтора года

Источник материала: Ежедневник



фото: euneighbours.eu

Александр Лукашенко назвал такую инвестиционную активность беспрецедентной и поблагодарил вице-президента Европейского инвестиционного банка за сотрудничество.

«Смею заверить, что интенсивность этого сотрудничества и тот уровень, на который вышли, они беспрецедентны", - сказал Александр Лукашенко на встрече с вице-президентом ЕИБ Вазилом Худаком 5 августа.

Президент констатировал, что за полтора года портфель ЕИБ в Беларуси достиг 335 млн евро. Банк финансирует ряд очень серьезных проектов. Президент упомянул реконструкцию и модернизацию автомобильной дороги М7/Е28 Минск-Ошмяны-граница Литвы (Каменный Лог), реконструкцию соответствующего автодорожного пункта пропуска. "Это будет такая дорога, как у нас на Гомель, Могилев, Гродно. Это логистическая привлекательность. Вы знаете, что есть проблема с балтийским направлением", - отметил Лукашенко.

Президент подчеркнул также международное значение транспортной инфраструктуры: «"Мы понимаем, что для Европы, России, Китая это тысячекилометровое окно через Беларусь весьма важно. И то, что мы сегодня здесь с вами делаем, - это не только для Беларуси, это для всего мира важнейшие артерии".

Кроме того, Лукашенко дал положительную оценку участию ЕИБ в проектах, связанных с окружающей средой - проект по реконструкции Минской очистной станции, содействие в сфере ЖКХ. "Самое важное, в чем вы нам помогаете, - это модернизация наших котельных в ЖКХ. У нас леса огромное количество, дров хватает, а мы потребляем для отопления больше всего природный газ, а где-то еще и нефтепродукты. Это ненормально", - пояснил глава государства.

Лукашенко поблагодарил банк за сотрудничество и выразил желание быть гарантом реализации новых проектов как в ЕИБ, так и с другими иностранными банками.

В свою очередь, Вазил Худак назвал Беларусь очень динамичной страной и заверил, что банк ориентирован на долговременные вложения, его финансирование рассчитано на 15-25 лет. "Такие длинные инвестиции можно вкладывать только в те страны, где есть устойчивое развитие, есть оптимизм инвесторов в том, что страна действительно будет развиваться и оставаться стабильной», - подчеркнул Худак.