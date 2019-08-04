Выбраны «учителя для Беларуси», которые поедут в глубинку. Сколько им доплатят?

В Беларуси выбрали и подготовили учителей, которые на два года отправятся в школы за пределами столицы и областных центров. Наставники будут получать к основной зарплате стипендию от банка, им также предоставят ноутбуки и помогут с жильем. Социальный проект «Учитель для Беларуси» реализует БПС-Сбербанк вместе с Министерством образования для повышения качества обучения в регионах.

Участники прошли трехэтапный отбор (анкетирование, телефонное интервью и собеседование), после чего отправились на Летний интенсив. За месяц они прошли практические курсы, в том числе проектного менеджмента, познакомились друг с другом и стали одной командой. Завершением подготовки стала организация программы недельного школьного лагеря «Навыки ХХI века» для детей из Борисовского района.

В сентябре 10 учителей приступят к работе в пяти учебных заведениях. В Минской области их ждут в трех средних школах – в поселке Негорелое, агрогородках Ляды и Поплавы. Педагогов также трудоустроят в гимназии Дзержинска. Некоторые наставники отправятся в Брестскую область, где будут учить детей в средней школе агрогородка Повитье. Каждый из них проработает в школе минимум два года.

Помимо зарплаты, все учителя с сентября будут получать от БПС-Сбербанка материальную поддержку в размере 250 рублей. Им также выдадут ноутбуки и компенсируют расходы на жилье при переезде. Средства выделят из благотворительного фонда, который уже сформирован банком под программу.

«Сейчас нашей основной задачей выступает масштабирование программы. Набор новых участников будет происходить каждый год. Поэтому с сентября начинают работу наши амбассадоры в ВУЗах, где мы будем проводить мероприятия для будущих учителей. Они смогут узнать больше о проекте и, возможно, впоследствии будут обучать ребят вне больших городов, способствуя развитию их талантов», – отметила заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Лилия Астапович.

Программа долгосрочная и призвана обеспечить каждому ребенку в Беларуси доступ к качественному образованию, чтобы лучше раскрыть его потенциал. Педагоги смогут внести свой вклад в устойчивое развитие страны.

Инициатива «Учитель для Беларуси» реализуется БПС-Сбербанком вместе с Министерством образования. Ранее между ними было подписано Соглашение о сотрудничестве в области поддержки общего среднего образования в регионах. Программа открыта и для других участников, разделяющих ее ценности.