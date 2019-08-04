Белорусы на сорокалетних «жигулях» объехали пол-Европы. Кипели, дымили, но вернулись домой

Источник материала: Tut.by

Четверо белорусских ребят сели в сорокалетние «жигули» и отправились в путешестве по Европе протяженностью больше 5 тысяч километров. Удивительно, но справились без единой поломки, хотя без приключений не обошлось.



А вот и экипаж боевой «жиги» в полном составе: (слева направо) Виталик, Паша, Даник и Женя

Купил, потому что нужно было ездить зимой

Владелец стареньких «жигулей» 1977 года выпуска — Женя, который почти в два раза младше своей машины. Купил он ее три года назад, когда возникла необходимость на чем-то передвигаться.

— В тот же год я купил себе мотоцикл, накатался, поставил его на зиму и начал думать, на чем ездить дальше. Привык уже к мобильности, на общественном транспорте ездить не хотелось. Нужна была машина, чтобы просто добираться на работу. Выбор пал на «жигули»… Потому что выбирал самую дешевую машину, которую не жалко было убить и потом продать, причем за те же самые деньги. Без вложений. Мне было без разницы, как машина выглядит. Главное — чтобы заводилась, ехала и тормозила. Ну, а раз уж выбор пал на «жигули», то уже захотелось что-то по приколу, чтобы еще немного и для души. То есть это должна была быть «классика». Из всех советских «жигулей» самыми красивыми я считал «тройку» — ВАЗ-2103. У нее много хрома, и вообще выглядит она классно, — признается Женя.

Поиски длились около месяца. Одну машину, которая понравилась, увели буквально из-под носа. Через неделю появилось новое объявление. Съездил, посмотрел. Оказалось, что парень освобождал гараж, и машина ему была не нужна. Выставил он ее за 600 долларов, сторговались покупатель и продавец на 400.

— Мне очень повезло. Она оказалась практически в оригинале. Полный комплект хрома, салон без «колхоза». У машины был, по сути, один владелец — дедушка. Он ее покупал в Минске новой в 1977 году. Машна была даже в родной краске. И, судя по словам сына этого дедушки, наездила машина за все время 126 тысяч км. Один раз владелец свозил на ней детей в Крым, а потом — дача, грибы. Зимой, говорят, не выезжала, но сырой гараж сделал свое дело, — рассказывает Евгений.

Проблемы были, как водится, с кузовом. Ржавчина за 40 лет все же «погрызла» многие места. Тем не менее одну зиму Женя на ней отъездил, не заморачиваясь кузовными работами. И в итоге решил оставить «жигули» — денег не тянет, выглядит интересно. Позже владелец посчитал, что реставрация выйдет не слишком дорого.





— С Виталиком, моим братом, мы каждые выходные уделяли время машине. Отдали ребятам, чтобы ее заварили. Красили уже сами — решили потренироваться, и «жигули» для этого подходят как нельзя кстати. Если посмотреть внимательно, то есть косяки, но метров с пяти все выглядит очень даже неплохо. Дальше я не удержался, и на пару витков подрезал пружины, чтобы машина была чуть ниже, — признается Женя.

Надо ехать!

Решение отправиться в путешествие возникло совершенно спонтанно. Друзья решили, что в жизни не хватает эмоций и движухи. Хотелось немного встряхнуться и взбодриться.

— Ну и как-то зашел разговор о том, чтобы поехать в путешествие по Европе. Но ехать на обычной машине — скукота смертная. У нас у всех есть мотоправа, но путешествовать большой компанией на мотоциклах — напряжно и по времени затратно. А на «жигулях» — почему нет? — вспоминает Даник, один из друзей.

Ехать решили к родственникам Жени во Францию. Пришла в голову мысль поехать познакомиться. Живут они на юге Франции, а это Марсель. Поначалу подсчитали расходы, и разговоры о поездке как-то поугасли. Но спустя пару месяцев к теме вернулись вновь. К Жене и Даниилу присоединились еще двое — брат Виталий и друг Паша. Вот тогда уже все окончательно решилось.





— Когда стало понятно, что обратного пути нет, решили взяться за машину, потому что в том состянии, в каком она была, отправляться в Европу было страшно. Подварили лонжерон, для этого пришлось доставать мотор. Ну, раз достали — почистили его, но внутрь не лазили — не нужно лезть в то, что работает. Под капотом тоже покрасили. Проводку в порядок привели. В июне мы ее окончательно доделали, включая замену коробки. Да, я туда поставил пятиступенчатую трансмиссию. На родной четырехступке ездить на дальняк совсе не экономично и некомфортно — мотор ревет на скорости около сотни, обороты под четыре тысячи, — рассказывает Женя.





В период подготовки Женю уже начали узнавать продавцы запчастей для «жигулей». Он постоянно советовался, что лучше взять в ЗИП в дальнюю поездку. Все продавцы в один голос говорили — крышку трамблера и бегунок. Кроме этого Женя взял с собой новый диск сцепления. Все же горы, подъемы — боялся, что может не выдержать. Запасные провода высоковольтные, свечи, хомутов пару, патрубков. Было подозрение, что может протечь старый медный радиатор — взял горелку с припоем, холодную сварку.

Оставалось два вопроса. Как пройти ТО и как пересекать границу. С техосмотром, кстати, проблем не было, машина прошла с первого раза. А что касается границы, то ребят напугали, что если машина старше сорока лет, то нужны какие-то специальные документы. Женя как владелец начал искать информацию, но ничего подобного не нашел и решил, что ничего этого не надо. На всякий случай проверил, как работает система. Для этого они с братом съездили в Литву. Это близко, и если даже завернут на границе — будет не так обидно и затратно. Все прошло отлично, на границе даже не спрашивали техосмотр. Ребята поняли, что никаких проблем не будет.

Ночевали и в отелях, и в палатке

— Конечной точкой маршрута был Марсель, а стартовали из нашего родного города — Барановичей. Поскольку машина не особо скоростная, то маршрут проложили в обход большинства автобанов. Ехали второстепенными дорогами. Но в этом есть и большой плюс — с автобана ты ничего не увидишь, а так мы проезжали через маленькие городки и любовались окрестностями. По крайней мере пока ехали туда, делали именно так. Правда, мы совершили один марш-бросок из Барановичей до Вроцлава — 830 км. Этот отрезок вместе с прохождением границы мы проехали за 12 часов, — вспоминает Даня.





— Маршрут мы вообще начали составлять за месяц, построили точки, просчитали километраж. В Польше мы бронировали отели заранее, а дальше уже решили, что будем действовать по ситуации. Долго не могли что-то найти в Швейцарии, потому что цены очень высокие. В конце концов, по пути туда нашли хостел на экоферме. Спальные места — на соломе. Тебе выдают покрывало, подушку, и ты идешь по сути в сарай спать на сеновал. Это было самое крутое место ночевки за всю поездку. И завтрак фермерский, с их мясом, сыром. Стоило все это 31 евро на человека. А в качестве бесплатного бонуса — терраса, с которой открываются виды на Альпы.

При въезде в Швейцарию есть контрольный пункт, и там у ребят проверили не только документы. Предупредили, что надо купить виньетку, и попросили высунуть в окна руки. Проверили на наркотики. Потом заглянули в паспорта и отпустили.





— После Швейцарии мы поехали в Геную, но там не успели к заселению. И нам предложили, по сути, ночевать на улице. Мы на паркинге поставили машину за грузовиками, а за машиной раскинули палатку. Так и переночевали. Из Генуи до Марселя тоже думали доехать за день, там всего 600 км, но не получилось. Дорога нереально красивая, вдоль побережья, — говорит Паша.

Пляжи Ниццы, могила Шагала в городке Сен-Поль-де-Ванс, великолепные виды. Выехав утром из Генуи, компания добралась до Монако только к 11 вечера. Посмотрели на знаменитое казино, а потом снова поехали ночевать на ближайший паркинг, потому что ничего интересного и подходящего для ночевки не нашли.





— Это был небольшой паркинг перед выездом на платную дорогу. В два часа ночи, когда мы укладывались спать, в Монако заканчивалась ночная жизнь, и тусовщики возвращались по домам через эту дорогу. Сидишь, куришь на парковке, и тут — «Ламборгини», «Феррари», опять «Ламборгини». Они подъезжают, оплачивают дорогу, и потом, ревя своими моторами, уезжают. И так полночи. Ребята вообще полезли ночевать на крышу туалета, который был на паркинге. Здоровенное бетонное здание, с абсолютно ровной крышей. И это было единственное ровное место, потому что на асфальте не ляжешь, а сразу за парковкой — скалы, — вспоминает Даня.



До Марселя компания в итоге добралась за шесть дней вместо планируемых пяти. Там снова прогулка по городу, фотографирование в знаковых местах и… ребята начали прокладывать путь домой. Короткие отпуска не предполагали долгих остановок в каждом городе. Домой возвращались через восток Франции, с обратной стороны французских Альп, проехали мимо самого большого озера во Франции — Ле Бурже-дю-Лак, дальше через всю Швейцарию, Женеву, Берн, Базель. Потом в немецкий Нюрнберг, польскую Лодзь и домой, в Барановичи.

И на «жигулях» можно по серпатинам. Но недолго

У компании были переживания по поводу топлива. По паспорту «жигули» потребляют 93-й бензин. А в Европе продается только 95-й. В Беларуси Женя периодически заправлял машину 95-м. А в поездке просто почти каждый день подстраивал карбюратор, делал смесь богаче или беднее. На европейском 95-м ничего плохого владелец не заметил. В бюджет закладывали средний расход 10 литров на сотню. Все же горы, четыре человека, скоростные трассы. В итоге он оказался даже чуть меньше, в районе 9 литров.





Собираясь в Европу на сорокалетних «жигулях», понятное дело, надо иметь план «Б» на случай неожиданностей, которые может подкинуть старый автомобиль. И ребята этот вариант в уме держали.

— На самом деле у меня было несколько вариантов на этот случай. Первый — у кого-нибудь сердобольного оставить машину на время, чтобы она постояла, или попросить подержать ее на СТО. Если бы что-то сломалось, что я знаю, но у меня просто не было бы деталей — тогда оставаться и ждать, чтобы с кем-нибудь передали деталь из Минска. Но если бы расходы на ремонт и доставку запчастей превысили стоимость машины или не получилось бы по каким-то причинам отремонтировать, тогда уже пришлось бы рассматривать вариант продажи прямо на месте или даже утилизации. В общем, риск был, мы это в голове держали, — говорит Женя.





Еще одна проблема для старой машины — горы. Они стали настоящим испытанием и для «тройки», и для Жени. «Жигули» осилили подъем на 1500 метров, а потом закипели. А вот при спуске по серпантину в какой-то момент владелец пожалел, что не взял в ЗИП еще и комплект колодок. Несколько раз тормоза дымились при спусках. А если тормозить двигателем — начинаются хлопки догорающего топлива. На крутых спусках машина продолжала разгоняться даже на третьей передаче.

«Жигули» в Европе — катализатор выявления «наших»

— Как-то мы стали так в горах на площадке, остудить машину, тормоза, и самим водички попить, и мимо проехала машина, потом вернулась. Оказывается, в ней были наши бывшие соотечественники. «О, привет ребята, мы из Гродно! Может, что случилось, надо помочь?» Удивились, что мы в Альпы забрались на такой машине. Наша красная «тройка» — это настоящий катализатор для выявления бывших соотечественников. Если обычно они себя не выдают, то красные «жигули» заставляли их выходить из тени. В Германии или Франции ты не мог выйти из автомобиля, чтобы к тебе не подошел кто-нибудь из русскоговорящих. Всегда кто-то встречал, говорил привет. Во Франции уже местные два раза предлагали поменяться на какой-то минивэн. Причем такого же красного цвета. Но мы были согласны только на Ferrari. Заметили, что эмоциональнее и чаще всего реагировали строители и дети, — рассказывает Даниил.

В Германии, по дороге домой, прямо на выезде из тоннеля машина вдруг зачихала, задергалась. Мы буквально только-только выехали из тоннеля — и стали. Оказывается, закончился бензин. Датчик уровня топлива что-то «сглючил». Сначала показывал полбака, а потом — бах, и пустой бак. Самым интересным была наша реакция — ура, случилось! Погнали решать проблему! Никто даже не переживал. Не сцепление полетело, так хоть бензин закончился. Заправка оказалась рядом, пошли, залили в канистру, заправили. На все полчаса ушло.





— За это время мимо проехали несколько белорусских дальнобоев. Надеялись, что кто-нибудь остановится. С одним из водителей грузовиков увиделись уже на польской границе. Он нас узнал: «О, ребята, так я вас видел на автобане немецком!» Мы говорим — так чего не остановился? Он отвечает — если бы я остановился, мне бы могло быть очень плохо.

— На автобане останавливаться запрещено, а если стал — нужно всем выйти из салона, выставить знак аварийной остановки и покинуть трассу, стать за ограждение. Хотя мимо нашей машины проезжал полицейский, но он даже не обратил на нас внимания. А нас пугали дикими штрафами за такую остановку на трассе… Повезло.

«Жига» вполне удобна, хотя много чего не хватает

— Мы уже говорили, самый продолжительный перегон был первый, на 800 км, но что касается усталости за рулем, то с этим все в порядке. Сначала затекала правая нога из-за специфической жигулевской посадки. Привыкал. Педали близко, руль далеко. Очень уставала стопа. На третий день путешествия уже привык, присиделся, нога даже не болит. Усталость почувствовал только тогда, когда уже обратно возвращались. Даже была мысль передать руль кому-то из друзей. Но в итоге все же весь маршрут рулил сам. Но, конечно, в один присест мы 800 км не проезжали, останавливались примерно каждые 200 км размяться, что-то посмотреть, заправиться, — делится впечатлениями Женя.





А Даня признается, что тяжело было пассажирам и водителю, когда в Швецарии встряли в жару самую, там под 40 градусов было. Открытые окна, понятное дело, мало помогают. А вечером нормально. В общем, пять тысяч километров в одно лицо на «жигулях» ехать можно, улыбается Даня.





— Хочу сказать, что у «жиги» реально самый удобный задний диван! Удобнее, чем во многих иномарках. За десять дней я ни разу не вышел из машины со стонами, что затекли ноги или спина. А еще нет подголовников, и поэтому там очень классно общаться с передними пассажирами — салон как бы объединяет всех в одно пространство. Плюс у кузова очень тонкие стойки, обзорность — как в аквариуме, все видно. Не надо даже выходить из машины. И, замечу, два человека могут спокойно спать в салоне. Спинки передних сидений раскладываются вровень с подушкой заднего дивана, — добавляет Паша.

В головах уже новый проект путешествия





Все путешествие у ребят заняло 10 дней. Проехали пять с половиной тысяч километров. Интересных, захватывающих, веселых. И практически беспроблемных, не считая дымящихся тормозов и забытой на парковке в Швейцарии сумочки с документами. О ней вспомнили спустя полтора часа после отъезда… «Жига» не подвела, и это удивительно. Оказывается, «не стареют душой ветераны». Но в следующее путешествие она останется дома. У компании есть другой план, о котором они пока не говорят. Чтоб не сглазить.