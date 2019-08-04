Источник материала: Новости Волковыска

До сих пор точная сумма «нормализованных» обязательств была неизвестной. Однако по итогу шокирующая информация все же просочилась наружу.

В мае глава государства заявил, что «очень настороженно воспринимает» попытки приватизировать цементные предприятия. Тогда президент сравнил цементные заводы с МАЗом.

В свою очередь, МАЗ президент назвал «лицом нашей страны и нашего автомобилестроения», которое Беларусь «не может потерять». В Беларуси работают 3 крупных цементных завода — Красносельскстройматериалы в Волковысском районе, Белорусский цементный завод в Костюковичском районе и Кричевцементношифер в Кричевском районе. Все эти предприятия контролируются государством и прошли через модернизацию.

Из модернизации цементники вышли крайне ослабленными в финансовом плане. Так, Белорусский цементный завод и Красносельскстройматериалы несли чистые убытки 4 года подряд, а Кричевцементношифер — аж 6 лет подряд!