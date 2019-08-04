В Волковыске отпраздновали День железнодорожника

Источник материала: Новости Волковыска

В субботу, 3 августа возле Молодежного Центра состоялся большой праздник – День железнодорожника.

Артисты Волковысского городского Дома культуры, народный ансамбль песни и танца «Цвецень» и специально приглашенные творческие коллективы из Лиды и Минска подарили работникам Волковысской железнодорожной магистрали пятичасовую концертную программу. Одним из самых ярких и запоминающихся событий в этот день стало выступление коллектива - шоу казачьей песни и танца «Маме нравится», а артисты Дворца культуры города Лида – народный ансамбль песни и танца «Лидчанка», участники рок-группы «Премиум» и солистка эстрадной студии «Лида-Мюзикл» порадовали зрителей своим музыкально-песенным творчеством.

Вечерняя программа продолжилась на танцполе Молодежного Центра, где до 4-х утра звучали ретро-хиты зарубежной и отечественной эстрады и проводились развлекательные и интерактивные программы.

Предлагаем фоторепортаж с праздника от волковысского ГДК .















































































