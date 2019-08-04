Хоть и проиграла финал: Соболенко опередила Серену Уильямс в рейтинге WTA









В топ-10 произошло только одно изменение – Соболенко обменялась позициями с американкой Сереной Уильямс, и теперь с 3565 очками занимает девятую строчку в рейтинге.





Накануне белоруска уступила в финале турнира в Сан-Хосе китаянке Чжэн Сайсай. 25-летняя представительница Поднебесной благодаря победе занимает теперь 38-ю строчку.





Лидирует в рейтинге WTA австралийка Эшли Барти (6605 очков), вторая – японка Наоми Осака (6228), третье место – у спортсменки из Чехии Каролины Плишковой.





Виктория Азаренко в рейтинге находится на 39-м месте – ее сдвинула на одну позицию победившая Соболенко китаянка Сайсай. Александра Саснович – 46-я, Вера Лапко потеряла сразу 14 позиций и находится на 135-м месте.











