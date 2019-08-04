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Армянские мужчины пожаловались на беларуские презервативы: они жмут

05.08.2019 12:30 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларуский бренд презервативов поставил свою продукцию в Армению, сообщает местное издание «Спутник». Но армянские мужчины пожаловались на контрацептивы: с их слов, изделия получились маленькими и неудобными.

Бренд утверждает, что создавал презервативы по европейскому стандарту. Диаметр беларуских контрацептивов — 52 миллиметра, в то время как норма требует 52-54 миллиметра, то есть нареканий быть не должно. Есть, правда, отдельные фирмы — они выпускают презервативы размера XXL. Их диаметр — 56 миллиметров. Но беларуский бренд производством таких товаров не занимается.

Еще одно нарекание — презервативы с продленным действием. Мужчинам Армении хотелось бы, чтобы эффект держался дольше. Но представители бренда ответили, что в таких контрацептивах содержится анестетик. Он способен вызвать аллергию. А чтобы добавить в средство защиты еще хотя бы миллиграмм этого вещества, нужно проводить новые исследования. «Это три года и бешеные суммы. Армения не окупит эти исследования», — заявил маркетолог компании.

Что касается Беларуси, то здесь презервативы далеко не самый востребованный товар. По статистике, каждый год здесь продают около двух миллионов упаковок. При том, что население страны — почти 9,5 миллиона человек. То есть контрацептивы приобретает лишь пятая часть населения страны. Самый активный возраст использования — от 18 до 25 лет.

 
 
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Беларуский бренд презервативов поставил свою продукцию в Армению, сообщает местное издание «Спутник». Но армянские мужчины пожаловались на контрацептивы: с их...
 
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