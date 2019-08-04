Банк ВТБ (Беларусь) изменил размеры процентных ставок по вкладам физических лиц

Источник материала: Интерфакс

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) изменил размеры процентных ставок по вновь принимаемым вкладам для физических лиц/

Gо договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях "Окно возможностей" на срок 95 дней, 190 дней, 395 дней, 732 дня, 3 года размер ставки c 1 августа составляет 9,57%, 10,62%, 12,94%, 12,94%, 12,94% годовых соответственно.

По договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях "Доходный" на срок 395 дней, 732 дня, 3 года - 12,94% годовых.

По договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях "Дуэт в BYN" на срок 395 дней, 732 дня, 3 года - 12,94% годовых.

По договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях "ВТБ-Enter" на срок 95 дней, 190 дней, 395 дней, 732 дня, 3 года - 9,67%, 10,72%, 12,94%, 12,94%, 12,94% годовых соответственно.

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625