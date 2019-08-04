Соболенко остановилась в шаге от титула на турнире в американском Сан-Хосе

Источник материала: Аргументы и факты

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выступила в финале теннисного турнира категории «Премьер» с призовым фондом около $875 тыс. Нашей спортсменке противостояла китайская теннисистка Сайсай Чжэн (55).

К сожалению, белоруска не сумела сломить сопротивление соперницы и в упорном поединке уступила ей в двух сетах – 3:6, 6:7 (3:7). Несмотря на поражение, турнир в США можно занести в актив Арине Соболенко, это был ее первый финал в одиночных соревнованиях начиная с января 2019 года. Благодаря достигнутому в Сан-Хосе результату белоруска поднялась в рейтинге на 9-е место.

Тем временем в канадском Торонто стартовал еще более престижный турнир с призовым фондом более $2,5 млн, в котором также примет участие Арина Соболенко. В первом круге ей будет противостоять россиянка Анастасия Павлюченкова (44). Матч предварительно состоится 6 августа.

В Торонто также выступят Александра Саснович (46) и Виктория Азаренко (39). Саснович проведет свой первый поединок сегодня, 5 августа, против бельгийки Элизе Мертенс (20), а Виктория Азаренко 6 августа проэкзаменует итальянку Камилу Джорджи (52). Также Азаренко в дуэте с австралийкой Эшли Барти выступят в парном разряде.

Первая ракетка Беларуси у мужчин Илья Ивашко (125) пробился в основную сетку престижного турнира в Монреале. Его первым соперником станет южнокореец Квон Сун Ву (98).

Турниры в Торонто и Монреале продлятся до 11 августа.