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Правительство подняло цены на питание в школах и детских садах

05.08.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На сайте pravo.by опубликовано постановление Совмина №504. В нем — новые цены на нормы расхода питания для детей в детских садах и школах. Рост в среднем на 10%. Это сильнее, чем инфляция, поэтому есть надежда, что дети станут есть лучше, был бы аппетит и честные взрослые.

Правительство подняло цены на питание в школах и детских садах

Изменения внесены в постановление Совета министров от 27 апреля 2013 г. №317 «О нормах питания и денежных нормах расходов на питание обучающихся, а также участников образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования».

В детских садах расходы на питание выросли на 10%. Раньше малыши до 3 лет обходились ежедневно (10,5-часовой день) в 2,27 рубля, теперь — 2,5, питание детей постарше (3—6 лет), соответственно, подорожало с 2,87 рубля до 3,16 в день.

В среднем на 7—10% увеличены денежные нормы расходов на питание в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для детей (трехразовое и четырехразовое питание), в общеобразовательных учреждениях образования, где организовано трех-, четырех-, пятиразовое питание (в гимназиях-интернатах, санаторных школах-интернатах для детей в возрасте 6—10 лет и 11—13 лет, специальных общеобразовательных школах-интернатах и вспомогательных школах-интернатах для детей в возрасте 6—10 лет), а также на питание участников образовательных мероприятий из числа обучающихся в учреждениях образования.

Питание в школах с длительностью пребывания 9—10,5 часа (трехразовое питание) для детей в возрасте 11—13 лет подорожало на 10%: с 2,73 до 3,0 рубля, 14—17 лет — с 2,87 до 3,16 рубля.

 
 
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  На сайте pravo.by опубликовано постановление Совмина №504. В нем — новые цены на нормы расхода питания для детей в детских садах и школах. Рост в среднем на 10%. Это...
 
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