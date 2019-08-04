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В результате ДТП на трассе погиб лось

05.08.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня утром, около 05:05 часов, на 28-м километре автодороги М1/Е30 "Брест-Минск-граница РФ", в направлении Бреста, житель Жабинковского района (1980 года рождения), управляя автомобилем марки "Фольксваген Пассат", совершил наезд на дикое животное - лося.

В результате ДТП на трассе погиб лось

В результате столкновения "Пассат" съехал в правый по ходу движения кювет и остановился в канаве. Водитель с тяжелыми травмами доставлен в больницу, лось погиб на месте аварии.

В результате ДТП на трассе погиб лось

Данный вид происшествия является непредсказуемым для водителей транспортных средств. Основная защита в такой ситуации для участников дорожного движения - использование ремней безопасности.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Сегодня утром, около 05:05 часов, на 28-м километре автодороги М1/Е30 "Брест-Минск-граница РФ", в направлении Бреста, житель Жабинковского района (1980 года рождения),...
 
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