В результате ДТП на трассе погиб лось

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня утром, около 05:05 часов, на 28-м километре автодороги М1/Е30 "Брест-Минск-граница РФ", в направлении Бреста, житель Жабинковского района (1980 года рождения), управляя автомобилем марки "Фольксваген Пассат", совершил наезд на дикое животное - лося.





В результате столкновения "Пассат" съехал в правый по ходу движения кювет и остановился в канаве. Водитель с тяжелыми травмами доставлен в больницу, лось погиб на месте аварии.





Данный вид происшествия является непредсказуемым для водителей транспортных средств. Основная защита в такой ситуации для участников дорожного движения - использование ремней безопасности.