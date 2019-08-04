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Астрономы нашли звезду, которая почти так же стара, как Вселенная

05.08.2019 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Астрономы нашли звезду, которая почти так же стара, как и Вселенная. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.


Художественное представление о звезде. Изображение: KIPAC/SLAC

Астрономы обнаружили древнюю звезду в Млечном Пути. На расстоянии около 35 000 световых лет находится красный гигант под названием SMSS J160540.18−144323.1. У него самые низкие уровни железа среди всех звезд, исследованных в галактике — в 1,5 миллиона раз ниже, чем у Солнца.

Это может означать, что ученые обнаружили одну из самых старых звезд во Вселенной, вероятно, принадлежащую ко второму поколению звезд, возникшему после того, как Вселенная образовалась 13,8 миллиарда лет назад.

Отмечается, что в ранней Вселенной вообще не было металлов. Первые звезды состояли в основном из водорода и гелия и были очень массивными, очень горячими и очень недолговечными. Эти звезды называют «население III», и мы их никогда не видели.

Звезды «питаются» от ядерного синтеза, где атомные ядра более легких элементов объединяются, чтобы создать более тяжелые. В мелких звездах это в основном слияние водорода с гелием. Но в более крупных, таких как звезды населения III, могут быть элементы вроде кремния и железа.

Когда такие звезды заканчивают свою жизнь взрывами сверхновых, они выбрасывают эти элементы во Вселенную. Те, в свою очередь, попадают в новые звезды — и, следовательно, количество металла, содержащегося в звезде, является надежным индикатором того, когда она образовалась.

То, что звезда является красным гигантом, означает, что она близится к концу своей «жизни». Ученые считают, что ее изучение позволит получить больше информации о звездах населения III.

 
 
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Это красный гигант на расстоянии около 35 000 световых лет.
 
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