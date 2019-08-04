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Арина Соболенко обошла Серену Уильямс в рейтинге WTA

05.08.2019 13:33 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусская теннисистка поднялась на девятую строчку мирового рейтинга, обойдя легендарную Серену Уильямс. 

Обновленные табели о рангах опубликовала 5 августа Женская теннисная ассоциация (WTA). По последним данным, 21-летняя белоруска Арина Соболенко поднялась в рейтинге на одну строчку, заняв 9 место, несмотря на проигрыш в финале турнира категории «Премьер» в американском Сан-Хосе.

Первая десятка теннисисток сейчас выглядит так: Эшли Барти (Австралия), Наоми Осака (Япония), Каролина Плишкова (Чехия), Симона Халеп (Румыния), Кики Бертенс (Нидерланды), Петра Квитова (Чехия), Элина Свитолина (Украина), Слоан Стивенс (США), Арина Соболенко (Беларусь), Серена Уильямс (США).

В ТОП-50 рейтинга входят также  две белорусские теннисистки: Виктория Азаренко (39-е место) и Александра Саснович (45-ая строка), обе за неделю потеряли по одной строчке.

Отметим, что девятая позиция в рейтинге WTA - повторение для Соболенко личного рекорда. Такую позицию она занимала с 4 февраля по 1 апреля этого года, затем сместилась ниже.

 
 
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Белорусская теннисистка поднялась на девятую строчку мирового рейтинга, обойдя легендарную Серену Уильямс. 
 
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