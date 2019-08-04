В Беларуси установлены новые нормы расходов на питание в детсадах и школах

В Беларуси увеличены нормы расходов на питание в детсадах и школах. Это предусмотрено постановлением Совета министров №504 от 31 июля 2019 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале .

Минске В школьники при необходимости смогут получать диетическое питание

В частности, на питание в яслях, яслях-садах, детских садах, дошкольных центрах развития ребенка, специальных яслях-садах и детсадах, учебно-педагогических комплексах денежные нормы расходов выросли на 10%. Также в среднем на 10% они увеличены для школьников, гимназистов, лицеистов и некоторых других категорий учащихся.

На 7-10% выросли нормы расходов на питание в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации с длительностью пребывания 6-8 часов (двухразовое питание), 9-10,5 часа (трехразовое питание), 12-24 часа (четырехразовое).

Кроме того, на 10% увеличены нормы в санаторных яслях-садах и детских садах, санаторных группах Республиканского центра для детей дошкольного возраста с нарушением слуха с длительностью пребывания 12-24 часа.