В Речицком районе Renault сбил внезапно выбежавшую на дорогу трехлетнюю девочку

Источник материала: Tut.by

В Речицком районе Renault сбил 3-летнюю девочку, она в реанимации, сообщили в МВД.





Инцидент произошел 3 августа в 12.30 в деревне Короватичи. 30-летняя водитель Renault ехала по улице Школьной и сбила внезапно выбежавшую на дорогу 3-летнюю девочку.

В результате ДТП малышка получила травмы, ее доставили в реанимацию Речицкой ЦРБ.