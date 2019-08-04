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В Речицком районе Renault сбил внезапно выбежавшую на дорогу трехлетнюю девочку
Источник материала: Tut.by
В Речицком районе Renault сбил 3-летнюю девочку, она в реанимации,
Инцидент произошел 3 августа в 12.30 в деревне Короватичи. 30-летняя водитель Renault ехала по улице Школьной и сбила внезапно выбежавшую на дорогу 3-летнюю девочку.
В результате ДТП малышка получила травмы, ее доставили в реанимацию Речицкой ЦРБ.
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В результате ДТП малышка получила травмы, ее доставили в реанимацию Речицкой ЦРБ.
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