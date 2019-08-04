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Суд одобрил ликвидацию крупного импортера фруктов

05.08.2019 13:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Суд одобрил ликвидацию крупного импортера фруктов

фото: tut.by

По состоянию на 11 июля 2019 года неудовлетворенными оставались требования 40 кредиторов на общую сумму 12,1 млн рублей.

Экономический суд Могилевской области одобрил завершение ликвидационного производства ООО «Фруктест», сообщает tut.by.  

Дело о банкротстве «Фруктеста» стартовало в 2016 году. Как следует из материалов суда, за прошедшее время управляющий удовлетворил требования кредиторов на сумму почти 200 тысяч рублей «путем перечисления денежных средств, передачи имущества и дебиторской задолженности».

По состоянию на 11 июля 2019 года неудовлетворенными оставались требования 40 кредиторов на общую сумму 12,1 млн рублей. Имущества для расчетов с кредиторами должник не имел, констатировали в суде.

Согласно законодательству, требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, признаются погашенными.

В свое время «Фруктест» был крупным импортером фруктов на белорусский рынок с сетью представительств по всей стране. Более того, входил в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках в категории «оптовая торговля бананами и цитрусовыми». Через товаропроводящую сеть «Фруктеста» обеспечивалась реализация и собственной продукции, которую компания производила в хозяйствах Могилевской области. Основателями компании назывались могилевские предприниматели Виталий Нис и Евгений Шамесов.

Ранее лидером являлась компания «Савит». Нис значился ее руководителем. Но в 2014 году «Савит» был ликвидирован. «На это были объективные причины. Большего сказать не могу. Можно сказать, мы провели ребрендинг», — комментировал в СМИ смену названия и юридического лица бизнесмен.

Импортеры говорили, что валютный кризис 2014–2015 года вкупе с госрегулированием цен на фрукты и овощи больно ударил по финансовому положению многих компаний.
 

 
 
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По состоянию на 11 июля 2019 года неудовлетворенными оставались требования 40 кредиторов на общую сумму 12,1 млн рублей.
 
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