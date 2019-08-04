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Под Брестом легковушка сбила лося. Водитель госпитализирован

05.08.2019 13:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Под Брестом легковушка сбила лося. В результате ДТП водитель госпитализирован, лось погиб. Эту информацию сообщает УВД Брестского облисполкома.

5 августа около пяти часов утра на трассе М1 39-летний водитель Folkswagen наехал на лося, отчего автомобиль вылетел в кювет и попал в канаву. Сообщается, что водителя с травмами госпитализировали, а животное скончалось на месте дорожно-транспортного происшествия.

Под Брестом легковушка сбила лося. Водитель госпитализирован
Фото: УВД Брестского облисполкома

Необычное ДТП с участием аиста произошло в Столине. Птица не улетела и дождалась сотрудников ГАИ (читать далее).

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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Под Брестом легковушка сбила лося. В результате ДТП водитель госпитализирован, лось погиб. Эту информацию сообщает УВД Брестского облисполкома. ...
 
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