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Под Брестом легковушка сбила лося. Водитель госпитализирован
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Под Брестом легковушка сбила лося. В результате ДТП водитель госпитализирован, лось погиб. Эту информацию
5 августа около пяти часов утра на трассе М1 39-летний водитель Folkswagen наехал на лося, отчего автомобиль вылетел в кювет и попал в канаву. Сообщается, что водителя с травмами госпитализировали, а животное скончалось на месте дорожно-транспортного происшествия.
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Новости Беларуси. Под Брестом легковушка сбила лося. В результате ДТП водитель госпитализирован, лось погиб. Эту информацию сообщает УВД Брестского облисполкома. ...
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