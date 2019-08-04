Под Брестом легковушка сбила лося. Водитель госпитализирован

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Под Брестом легковушка сбила лося. В результате ДТП водитель госпитализирован, лось погиб. Эту информацию сообщает УВД Брестского облисполкома.

5 августа около пяти часов утра на трассе М1 39-летний водитель Folkswagen наехал на лося, отчего автомобиль вылетел в кювет и попал в канаву. Сообщается, что водителя с травмами госпитализировали, а животное скончалось на месте дорожно-транспортного происшествия.



Фото: УВД Брестского облисполкома