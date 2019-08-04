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В Минске местный житель выпал из окна четвёртого этажа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 4 августа около половины девятого вечера в Минске мужчина выпал из окна четвёртого этажа.
Как
Установлено, что пьяный 49-летний минчанин захотел покурить, сидя в оконном проёме. Мужчина сел на подоконник и свесил ноги на улицу. В какой-то момент гражданин потерял равновесие и упал на козырёк подъезда.
Пострадавший госпитализирован с многочисленными переломами.
Весной 2019 года в Бресте мужчина выпал из окна.
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Новости Беларуси. 4 августа около половины девятого вечера в Минске мужчина выпал из окна четвёртого этажа. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома,...
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