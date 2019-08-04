В Витебске будут судить пьяного водителя, врезавшегося на площади Ленина в автобус: погиб пассажир

Источник материала: Tut.by

В суд направили уголовное дело в отношении пьяного водителя из Витебска, который в марте врезался в городе в рейсовый автобус — и в этой аварии погиб его пассажир. К каким выводам пришло следствие, рассказали в прокуратуре.



Фото: ГАИ УВД

Напомним, ДТП с участием городского автобуса и Cadillac Seville произошло около полуночи 4 марта 2019 года на площади Ленина в Витебске. Установлено, что 33-летний водитель Cadillac ехал по ул. Ленина со скоростью 99,9 км/ч. В крови у владельца иномарки обнаружили 1,5 промилле алкоголя. На месте происшествия погиб 33-летний пассажир Cadillac.

Водителя обвиняют в нарушении ПДД, соершенном в состоянии алкогольного опьянения и повлекшем по неосторожности смерть человека. Мужчина под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 7 лет колонии.