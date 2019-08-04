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В Витебске будут судить пьяного водителя, врезавшегося на площади Ленина в автобус: погиб пассажир
Источник материала: Tut.by
В суд направили уголовное дело в отношении пьяного водителя из Витебска, который в марте врезался в городе в рейсовый автобус — и в этой аварии погиб его пассажир. К каким выводам пришло следствие,
Напомним, ДТП с участием городского автобуса и Cadillac Seville
Водителя обвиняют в нарушении ПДД, соершенном в состоянии алкогольного опьянения и повлекшем по неосторожности смерть человека. Мужчина под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 7 лет колонии.
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Водителя обвиняют в нарушении ПДД, соершенном в состоянии алкогольного опьянения и повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит до 7 лет колонии.
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