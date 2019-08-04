В Литве водителя оштрафовали на 500 евро за то, что пассажир высунулся из окна машины

Источник материала: Tut.by

В Литве пассажир вылез из окна задней двери до пояса, чем возмутил окружающих водителей. Не осталась в стороне и полиция. Водителя ждет штраф и лишение прав. Такие выходки расцениваются, как хулиганская езда. Об этом сообщает delfi.lt .

О нарушении в полицию сообщили очевидцы. И если пассажиров, которые высовываются из окон, наказывают за езду без ремня, то водителю повезло меньше. Полиция уже рассматривала ряд подобных дел, где такие действия квалифицировались как хулиганское и опасное вождение. За такое нарушение ПДД грозит штраф от 450 до 550 евро, плюс лишение прав на 1-2 года.



