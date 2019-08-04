В выходные такой киоск заметили на остановке на улице Леонида Беды — за универсамом "Рига":





В соцсетях люди сообщают и о других киосках на минских остановках и перекрёстках, их насчитали уже более десятка: на Волгоградской, Шаранговича, Любимова...





на сайте "Удобный город" появилась петиция с требованием убрать уже установленные “Табакерки” из Минска, а новые киоски не ставить, пока в городе не пройдёт локальный референдум. Тем временем





Авторы петиции вспоминают, как 12 лет назад городские власти убрали из Минска все коммерческие киоски. Тогда это оправдывали нарушением санитарных норм и эстетическими причинами: мол такая форма торговли безвозвратно устарела. Что вдруг изменилось за эти годы?





У составителей петиции есть вопрос и к Министерству торговли: соответствует ли антимонопольному законодательству то, что установку киосков розничной торговли разрешили только одному бизнесмену? Речь идёт об Алексее Олексине и его компании "Энерго-Ойл".





За выходные петицию подписало около 2 тысяч человек.





Не нравятся "Табакерки", которые устанавливают повсюду, в том числе недалеко от школ и больниц, и депутатам Палаты представителей. Ещё в мае они раскритиковали этот проект, назвав киоски скрытой рекламой табака.





— У нас есть свидетельства: за 150-200 метров от учреждения образования стоят киоски. Мы ставим киоски, где стоят люди и покупают сигареты. Ребёнок идёт из школы мимо этого киоска, — возмущался депутат Андрей Рыбак.





Но на дальнейшее проникновение "Табакерок" в белорусские города это никак не повлияло.